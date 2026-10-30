Кушнер оказывал давление на Зеленского, требуя прекратить удары по российским НПЗ, – WSJ

Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, соответствующее решение вступило в силу на прошлой неделе на фоне обострения дипломатических отношений между Киевом и Вашингтоном.

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Военные завершили начатые операции и изменили приоритеты

Этому предшествовали публичные призывы американского лидера устранить президента Владимира Зеленского и введение компанией SpaceX Илона Маска ограничений на использование спутниковой связи Starlink для украинской стороны.

Два украинских военных чиновника рассказали, что подразделения дальнего удара получили уведомление о фактической приостановке кампании против нефтеперерабатывающих заводов еще в середине октября. Им разрешили лишь довести до конца операции, которые уже находились на стадии выполнения.

Министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил Владимиру Зеленскому, что армия решила воздержаться от налетов на нефтяные предприятия из-за напряженной дипломатической ситуации.

Президент Украины согласился с этой позицией, оставив за военными право возобновить атаки в случае крайней необходимости.

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Сам Владимир Зеленский опроверг получение официального приказа о полном отказе от поражения таких целей.

Наши ребята в эти дни старались действовать немного осторожнее. Но у них нет приказа не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам– заявил президент в Киеве, отметив, что украинские беспилотники сосредоточились на других целях на территории России.

Переговоры в Осло и ультиматум Джареда Кушнера

В последние недели Дональд Трамп обвинял Киев в подорожании топлива на мировом рынке, хотя эксперты отрасли связывали ценовые колебания с войной между США и Ираном.

Вопрос об ударах по российской энергетике лично поднял специальный представитель США Джаред Кушнер во время напряженного разговора с Зеленским 20 октября в Осло.

Джаред Кушнер, который участвовал во встрече удаленно из-за болезни, потребовал 30-дневной паузы в атаках.

По его словам, он и спецпредставитель США Стив Виткофф прилагают значительные усилия для переговоров с Москвой, поэтому мораторий на удары по НПЗ рассматривался как способ выразить благодарность за посредничество.

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Европейские партнеры также советовали украинскому руководству учесть чувствительность цен на топливо в преддверии выборов в США. Союзники в Европе выразили обеспокоенность обострением риторики Трампа и перебоями в работе Starlink, порекомендовав временно воздержаться от налетов.

Встречные условия Киева и энергетическое перемирие

В ходе контактов с Вашингтоном Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев рассчитывает получить встречные уступки в обмен на прекращение операций против российских НПЗ.

Основным желательным вариантом для украинской стороны было взаимное энергетическое перемирие, которое бы остановило российские удары по украинским электростанциям.

Также Киев стремился получить дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot или разрешение на использование Starlink над территорией России для поражения вражеских ракетных комплексов. Впрочем, ни одна из предложенных инициатив так и не получила дальнейшего развития.