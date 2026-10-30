Россия сможет безнаказанно бить по Украине: какую ловушку таит в себе энергетическое перемирие США

В эксклюзивном интервью для War & Politics 24 профессор американистики Скотт Лукас объяснил, почему предложение Стива Виткоффа и Джареда Кушнера вызывает вопросы о том, как энергетическое перемирие может повлиять на оборону Украины зимой, и что переговоры с США еще не означают готовности Кремля к реальным уступкам.

Adv

популярные видео

Почему энергетическое перемирие может быть выгодно России?

В начале сентября Стив Виткофф и Джаред Кушнер предложили идею энергетического перемирия. По замыслу, Россия должна была бы прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Украина в свою очередь прекратила бы атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Эксперт отмечает, что сама идея прекращения ударов по энергетике могла бы помочь Украине пережить зиму. Однако предложенный американцами подход он считает неравноценным для обеих сторон.

Виткофф и Кушнер представили это как прекращение огня "нефтеперерабатывающий завод за нефтеперерабатывающим заводом". Это не имеет смысла как мера укрепления доверия, поскольку выгодно лишь россиянам– пояснил эксперт.

Реклама

Он обратил внимание на то, что у Украины есть только один нефтеперерабатывающий завод, который уже давно не работает на полную мощность. У России же гораздо больше таких предприятий, по которым украинские военные могут наносить удары.

Поэтому прекращение атак по предложенному принципу может ограничить возможности Украины влиять на российскую нефтяную отрасль. В то же время Киеву нужны реальные гарантии того, что Москва прекратит удары по украинской энергетике.

Полное интервью с профессором американистики: смотреть видео

Какие условия мирного соглашения могут продвигать США?

Энергетическое перемирие – не единственное предложение, которое обсуждается в рамках дипломатических усилий США. По словам эксперта, Стив Виткофф и Джаред Кушнер также могут вернуться к идее территориальных уступок со стороны Украины. Речь идет о возможном обмене: Украина передает России оставшуюся подконтрольную Киеву часть Донецкой области, а Москва отказывается от части оккупированных территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Реклама

Однако, как отмечает эксперт, Россия не предлагает вернуть все оккупированные территории на юге. В то же время часть Донецкой области, о которой идет речь, имеет важное оборонное значение для Украины.

Президент Владимир Зеленский, по словам эксперта, четко дал понять, что Украина не соглашается на обмен территориями. Кроме того, прекращение огня не должно означать юридического признания оккупированных украинских земель российскими.

Почему переговоры не гарантируют окончания войны?

Эксперт также скептически оценивает заявления Кремля о приближении окончания войны. Слова помощника Владимира Путина Юрия Ушакова о скором завершении боевых действий не обязательно свидетельствуют о готовности России к компромиссу. Он предполагает, что Москва может говорить о приближении конца войны, имея в виду достижение собственных целей, в частности захват остальной части Донбасса.

По оценке эксперта, Кремль и в дальнейшем может затягивать переговоры, одновременно пытаясь усилить военное давление на Украину зимой. Поэтому технические контакты между сторонами еще не означают, что Россия готова отказаться от максимальных требований.

Для реального продвижения к миру нужны не только переговоры о прекращении огня, но и конкретные договоренности относительно гарантий безопасности Украины, ее обороноспособности и территориального вопроса.