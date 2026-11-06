Україна передала США пропозиції щодо результатів переговорів в Абу-Дабі, – Зеленський

Про це повідомив президент України.

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Що сказав Зеленський?

Володимир Зеленський зазначив, що дипломатичному діалогу передувала низка кроків, серед яких зустріч у Брюсселі за участю представників НАТО та європейських країн. Крім того, українська сторона підтримує регулярні контакти з представниками президента США, а переговорні групи перебувають у постійній взаємодії.

За словами глави держави, головним завданням залишається забезпечити практичні підсумків майбутнього раунду переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Для цього українські пропозиції вже передали американським партнерам.

Усі учасники перемовин погодилися, що архітектура європейської безпеки не може обговорюватися без безпосередньої участі європейських націй. Партнери також підтвердили, що безумовним пріоритетом реальної дипломатії є якнайшвидше завершення війни Росії проти України.

Поінформував про потреби перед цією зимою: енергетика і, звісно, ППО. Дякую за готовність допомагати– зазначив Зеленський.

Україна та лідери країн NB8 домовилися продовжити спільну координацію та детальне узгодження позицій для подальшого посилення захисту й дипломатичного тиску.