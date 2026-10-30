Масштабна пожежа вирує на НПЗ у Новокуйбишевську: у мережі показали яскраві кадри

Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, пожежа на НПЗ продовжує ставати дедалі масштабнішою.

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Що відомо про атаку на НПЗ у Новокуйбишевську

Вранці для Самарського регіону оголосили повітряну тривогу.

Губернатор В'ячеслав Федорищев попередив про атаку дронів та роботу ППО

"Триває відбиття атаки ЗСУ по нашій території. Працюють ППО, мобільні вогневі групи. Зберігайте спокій і залишайтеся в безпечному місці", – писав чиновник.

У коментарях жителі Новокуйбишевська скаржаться, що не було сигналу повітряної тривоги, а також зазначають, що повідомлення від губернатора з'явилося майже через дві години після того, як почалася атака.

Жителі міста публікують у мережі кадри з густим чорним димом і відкритим полум'ям на промисловому об'єкті.

За їхніми словами, пожежа швидко набирає обертів, а в небі над населеним пунктом чути характерні звуки безпілотників.

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Наслідки удару по НПЗ у Новокуйбишевську / Фото з мережі

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Зауважимо, що НПЗ у Новокуйбишевську неодноразово опинялося під ударами дронів.

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, що входить до складу ПАТ "НК "Роснефть".

Потужність заводу становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Він виробляє понад 20 видів продукції, зокрема автомобільне та авіаційне пальне, дизель, компоненти мастильних матеріалів.

Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил Росії.

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