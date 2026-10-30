На НПЗ в Новокуйбышевске бушует масштабный пожар: в сети появились яркие кадры

В Новокуйбышевске атакован НПЗ / Фото из соцсети
30 октября дроны провели атаку на НПЗ в Новокуйбышевске Самарской области. На объекте разразился сильный пожар.
Как сообщает мониторинговый канал Exilenova+, пожар на НПЗ продолжает становиться масштабнее.
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Утром для Самарской области объявили воздушную тревогу.
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"Продолжается отражение атаки ВСУ на нашу территорию. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в безопасном месте", – писал чиновник.
В комментариях жители Новокуйбышевска жалуются, что сигнала воздушной тревоги не было, а также отмечают, что сообщение от губернатора появилось почти через два часа после начала атаки.
Жители города публикуют в сети кадры с густым черным дымом и открытым пламенем на промышленном объекте.
По их словам, пожар быстро набирает обороты, а в небе над населенным пунктом слышны характерные звуки беспилотников.
Последствия удара по НПЗ в Новокуйбышевске / Фото из сети
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Отметим, что НПЗ в Новокуйбышевске неоднократно подвергался ударам дронов.
Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, входящее в состав ПАО "НК "Роснефть".
Мощность завода составляет около 8,8 миллиона тонн нефти в год. Он производит более 20 видов продукции, в том числе автомобильное и авиационное топливо, дизельное топливо, компоненты смазочных материалов.
Продукция предприятия используется для обеспечения потребностей вооруженных сил России.
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