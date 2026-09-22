В телеграм-каналах россияне активно делятся снимками последствий обстрелов.
Атака на НПЗ в Самаре
Ночью жители Самарской области начали сообщать о взрывах. Осинтеры сразу установили, что атакован и горит именно Куйбышевский НПЗ.
Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео
Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео
Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входящее в состав ПАО НК "Роснефть".
Внимание, нецензурная лексика! Горит НПЗ в Самаре: смотрите видео
Внимание, нецензурная лексика! Горит НПЗ в Самаре: смотрите видео
Этот завод уже неоднократно подвергался атакам. В частности, 10 июня 2026 года он приостанавливал работу в результате украинской атаки.
В августе 2025 года НПЗ также приостанавливал работу после атаки.
До этого, в марте 2024 года, беспилотники повредили на нефтезаводе одну из установок, производственный цикл также был приостановлен.
Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео
Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео
Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео
Напомним, что после успешной операции украинских дронов 20 сентября один из ключевых российских НПЗ в Москве получил критические повреждения и полностью остановил переработку нефти.
По словам источников, после падения дронов на территорию предприятия загорелись обе основные установки первичной перегонки нефти. На восстановление их работы может уйти несколько недель.