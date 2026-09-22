В телеграм-каналах россияне активно делятся снимками последствий обстрелов.

Атака на НПЗ в Самаре

Ночью жители Самарской области начали сообщать о взрывах. Осинтеры сразу установили, что атакован и горит именно Куйбышевский НПЗ.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео

Это одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли в регионе, входящее в состав ПАО НК "Роснефть".

Внимание, нецензурная лексика! Горит НПЗ в Самаре: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Горит НПЗ в Самаре: смотрите видео

Этот завод уже неоднократно подвергался атакам. В частности, 10 июня 2026 года он приостанавливал работу в результате украинской атаки.

В августе 2025 года НПЗ также приостанавливал работу после атаки.

До этого, в марте 2024 года, беспилотники повредили на нефтезаводе одну из установок, производственный цикл также был приостановлен.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео



Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Атака на НПЗ в Самаре: смотрите видео

Напомним, что после успешной операции украинских дронов 20 сентября один из ключевых российских НПЗ в Москве получил критические повреждения и полностью остановил переработку нефти.