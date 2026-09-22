У телеграм-каналах росіяни активно діляться наслідками обстрілів.

Атака на НПЗ у Самарі

Вночі жителі Самарської області почали повідомляти про вибухи. Осінтери одразу встановили, що атакований та горить саме Куйбишевський НПЗ.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео

Це одне з найбільших підприємств нафтової галузі в регіоні, що входить до ПАТ НК "Роснєфть".

Обережно, нецензурна лексика! Горить НПЗ у Самарі: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Палає НПЗ у Самарі: дивіться відео

Цей завод вже неодноразово потрапляв під атаки. Зокрема, 10 червня 2026 року він припиняв роботу внаслідок української атаки.

У серпні 2025 року НПЗ теж призупиняв роботу після атаки.

До цього, у березні 2024 року, безпілотники пошкодили на нафтозаводі одну з установок, виробничий цикл також було припинено.

Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео



Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео

Обережно, нецензурна лексика! Атака на НПЗ у Самарі: дивіться відео

Нагадаємо, що після успішної роботи українських дронів 20 вересня один із ключових російських НПЗ у Москві зазнав критичних пошкоджень та повністю зупинив переробку нафти.