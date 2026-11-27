Об этом глава государства рассказал в интервью BBC.

Adv

популярные видео

Каких результатов удалось достичь на переговорах?

Журналистка отметила, что последние переговоры, похоже, не приблизили стороны к взаимопониманию, а перспективы следующей встречи остаются неопределенными.

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что переговоры все же дали положительные результаты. В частности, удалось достичь договоренностей по обмену, а также согласовать участие европейских представителей в дальнейшем переговорном процессе. Стороны также пришли к согласию о необходимости следующей встречи.

Зеленский сообщил, что уже на следующей неделе в Украине планируется провести важные встречи. Одной из главных тем станут гарантии безопасности для Украины.

Президент подчеркнул, что участие Европы в этом процессе является важной составляющей дальнейших договоренностей.

В то же время конкретную дату следующего раунда переговоров глава государства не назвал.

Что Зеленский сказал о роли США в переговорах?

Во время интервью журналистка BBC также спросила президента, могут ли США оставаться нейтральным посредником в мирном процессе, если не предоставляют Украине все необходимые технологии и ракеты для самозащиты.

Реклама

Зеленский ответил, что Украине нужны сигналы от реального союзника, способного оказывать давление на Россию. По его мнению, Вашингтон не может быть просто нейтральным посредником, поскольку в этой войне есть агрессор и жертва.

"Когда ты пытаешься быть слишком нейтральным по отношению к агрессору, ты автоматически перестаешь быть нейтральным, потому что это означает, что ты поддерживаешь обе стороны"– пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают достаточной силой и влиянием, чтобы заставить Россию изменить свое поведение.

Напомним, в ходе предыдущих переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорилисьо подготовке масштабного обмена пленными в формате "всех на всех". Также стороны согласовали участие европейских представителей в следующих раундах переговоров. Отдельно обсуждались гарантии безопасности для Украины и дальнейшие шаги по завершению войны.