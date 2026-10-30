Зеленський анонсував переговори в Туреччині та нові дипломатичні формати в листопаді

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні 30 жовтня.

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Що анонсував Зеленський

Робота з міжнародними партнерами триває безперервно, щоб реалізувати всі наявні дипломатичні перспективи. За словами Зеленського, найближчим часом будуть ухвалені нові рішення, які допоможуть захистити українське небо та посилити авіацію.

Зокрема, президент анонсував візит до Туреччини та підготовку нових рішень щодо посилення ППО й постачання амуніції для F-16.

Вже наступного місяця також очікується вихід на довгоочікувані дипломатичні формати.

Будуть важливі перемовини в Туреччині. І також працюємо, щоб усі дипломатичні перспективи, які є, були реалізовані. Ми розраховуємо, що в листопаді ми зможемо вийти на формати, які так довго обговорюються– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що турецька сторона раніше уже підтвердила, що президент України 31 жовтня здійснить візит до Туреччини на запрошення Реджепа Тайїпа Ердогана. Головними темами зустрічі в Стамбулі стануть безпека в Чорному морі та війна Росії проти України.