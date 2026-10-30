На запрошення Ердогана: в Туреччині анонсували візит Зеленського до країни

Як повідомив керівник Директорату комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран, робоча зустріч лідерів запланована у Стамбулі.

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Що відомо про візит Зеленського до Туреччини

Турецький посадовець уточнив, що порядок денний охоплюватиме широкий спектр двосторонніх та глобальних питань.

Обговорюватимуться кроки, які можна зробити для подальшого розвитку двосторонньої співпраці між Туреччиною та Україною, а також регіональні та міжнародні події, зокрема війна між Росією та Україною та ситуація з безпекою в Чорному морі– зазначив Бурханеттін Дуран.

Раніше під час візиту міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва в липні турецька сторона підтвердила готовність докладати зусиль для організації переговорів на рівні лідерів для завершення війни.

Як вже повідомлялося, Реджеп Тайїп Ердоган також обговорював мирний процес із Дональдом Трампом. Зокрема, під час телефонної розмови турецький лідер наголосив на готовності Анкари сприяти відновленню дипломатичного діалогу між Україною та Росією.