Одна з країн НАТО хоче долучитися до відновлення переговорів між Україною та Росією

У пресслужбі турецького президента повідомили, що під час телефонної розмови глави держав зосередилися на двосторонніх взаєминах і регіональній безпеці. Ердоган підкреслив намір Анкари й надалі розвивати співпрацю з Вашингтоном в усіх ключових сферах.

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Про що говорили лідери

Окремо Ердоган наголосив, що Туреччина готова долучитися до зусиль із відновлення дипломатичного процесу між Україною та Росією, щоб домогтися завершення війни шляхом переговорів.

Прогнози

Окрім російсько-української війни, політики торкнулися подій на Близькому Сході. Турецький лідер зауважив, що країна уважно стежить за обстановкою в Ормузькій протоці та Ємені й прагне врегулювати напруженість політичним шляхом.

Водночас Дональд Трамп привітав турецький народ із Днем Республіки, який відзначають 29 жовтня, та побажав успішного проведення майбутнього саміту Організації тюркських держав.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан також заявляв, що держава готова надати майданчик для відновлення контактів між Києвом та Москвою.

До слова, нещодавно президент США заявляв про відчутний поступ у врегулюванні та наголошував, що незабаром очікується зустріч лідерів України та Росії.