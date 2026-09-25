Про це в інтерв'ю Укрінформ розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, зацікавленість країн зумовлена питаннями економічної та власної продовольчої безпеки, адже Єгипет отримує з України близько третини необхідного зерна.

Безпека судноплавства та енергетичний трек

Українська сторона вже обговорила модальності потенційних домовленостей із Туреччиною та Єгиптом та підтвердила готовність до "справедливих рішень". Реалізація цих планів наразі залежить виключно від позиції Москви.

Наразі питання втілення цих планів у життя – лише в готовності Росії. Контакти єгипетської та турецької сторін з росіянами тривають,

– підкреслив Сибіга.

Окремий напрям мирних зусиль формує Індія. Порядок денний індійських посередників включає ширше коло питань, зокрема продовольчу безпеку, морські шляхи в Чорному морі та потенційне енергетичне перемир'я.

Україна зацікавлена в такому поєднанні, як і в інших потенційних вимірах перемир'я,

– зазначив дипломат.

Глава МЗС наголосив, що попри поточну ескалацію, дипломатія відіграватиме ключову роль на цьому етапі. Спільне завдання України та партнерів полягає у підготовці конкретних пропозицій для Президента щодо подальших кроків.

Раніше повідомлялось, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував дипломатичні кроки, щоб запобігти дефіциту пального на світовому ринку та зменшити напруженість. Він ініціював запровадити подвійний мораторій – припинити удари по російських нафтопереробних заводах і бойові дії в Чорному морі.