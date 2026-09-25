Як повідомляє телеканал BFMTV, про це глава держави заявив під час інтерв'ю французьким медіа.

Яка роль Франції в ініціативах врегулювання війни?

За словами французького президента, Париж намагається зробити все можливе задля стабілізації світового енергетичного ринку на тлі стрімкого зростання цін на пальне.

Припиніть атакувати російські нафтопереробні заводи та припиніть бойові дії в Чорному морі,

– закликав Еммануель Макрон, пояснюючи суть своєї дипломатичної ініціативи.

Окрім мораторію в Україні, Париж планує діяти й на інших міжнародних майданчиках для подолання паливної кризи.

Захист енергетичних шляхів та залучення G7

Зокрема, Франція має намір працювати над відновленням безпечного судноплавства в Ормузькій протоці, яка є критично важливою для світових поставок нафти.

Також французька сторона закликатиме країни G7 знову використати свої стратегічні нафтові резерви, аби збити ціновий ажіотаж.

Окрім цього, Париж відправить військові засоби для захисту ключового енергетичного об'єкта в Саудівській Аравії, щоб упередити можливі збої постачання.

Еммануель Макрон підкреслив, що попередив американського президента Дональда Трампа про негативні наслідки можливого обмеження експорту пального зі США.

На його думку, такі кроки лише спровокують подальше зростання вартості дизеля та завдадуть удару по світовій економіці.

Реакція України та позиція США

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський спростував чутки про тиск із боку Вашингтона щодо припинення атак на російську нафтову інфраструктуру.

Український лідер наголосив, що Київ відповідатиме на російські удари по українській енергетиці дзеркальними заходами, адже життя громадян є важливішим за ціни на нафту.

Водночас у Державному департаменті США зазначили, що досягнення енергетичного перемир'я є складним завданням, проте американська сторона продовжуватиме пошук дипломатичних рішень.