Втім, під час переговорів із Зеленським у Нью-Йорку Трамп не порушував питання цін на енергоносії. Про це український президент сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Як Зеленський реагує на закиди Трампа?

Зеленський зазначив, що президент США не озвучував жодних прохань до України зупинити удари по НПЗ Росії в односторонньому порядку.

Він наголосив, що якщо Росія атакує Україну, Київ відповідатиме, зокрема ударами по нафтопереробних підприємствах та виробництву дизельного пального.

Ми не донатори, особливо щодо Путіна… Я не хочу грати в ігри. Він атакує нас – ми відповідаємо,

– пояснив президент.

В інтерв'ю Зеленський заявив, що Путін розуміє лише силу.

За його словами, життя українців важливіше за ціну енергоносіїв.

Окрім того, політик пов'язав значне зростання цін з проблемами з постачанням через Ормузьку протоку.

Зауважимо, що до цього року Росія була одним із найбільших експортерів дизельного пального у світі – у 2025 році на неї припадало 11% світового експорту.

Однак українські удари цього року суттєво скоротили виробництво.

У відповідь Москва заборонила більшість експорту дизельного пального, щоб зберегти запаси для внутрішнього ринку.

На ринках також побоюються, що власні обмеження на експорт можуть запровадити інші великі виробники, зокрема США та Китай.

Високі ціни на енергоносії, особливо на дизельне пальне, стали однією з головних тем на Генеральній асамблеї ООН цього тижня.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Україну та Росію домовитися про мораторій на удари по нафтовій інфраструктурі, а також забезпечити можливість безперешкодного експорту зерна через Чорне море.

У США ціни на дизельне пальне досягли нового рекорду. Середня ціна галона дизеля у вівторок становила 6,53 долара – майже на долар більше, ніж місяць тому.

Нагадаємо, що у Кремлі назвали ідею енергетичного перемир'я "хорошою", але висунули свої умови. Москва вимагає скасувати міжнародні санкції та гарантувати безпеку російських танкерів.