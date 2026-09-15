Забезпечення безпеки нафтопереробних заводів дозволить Росії задовольнити лише внутрішні потреби в пальному. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Вимоги щодо санкцій та діалог із США

За його словами, російські сили вже проводять комплексні заходи для захисту енергетичних об'єктів від атак.

Пропагандист переконує, що глобальна криза полягає не у випуску нафтопродуктів, а у складнощах із їхнім експортом. Москва вимагає вільного проходу своїх танкерів торговельними шляхами для стабілізації світових цін.

І друге, що треба зробити, треба, звісно, ​​скасовувати санкції. Ці незаконні обмеження на постачання енергоресурсів світу. І тільки тоді світ насититься, світові ринки, і ціни підуть униз,

– сказав Пєсков.

Попри заяви Кремля про насичення внутрішнього ринку, у багатьох регіонах країни-агресора зберігаються ліміти та черги на автозаправних станціях. При цьому російська сторона заявила про намір продовжувати контакти зі Сполученими Штатами щодо ідеї перемир'я.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія погодились не атакувати енергооб'єкти одне одного. При цьому Володимир Зеленський висловив невпевненість щодо точності намірів Москви дотримуватись домовленостей.