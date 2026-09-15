14 вересня Президент США Дональд Трамп вкотре сколихнув світові медіа несподіваною заявою щодо України.

Трамп заявив, що Україна та РФ погодилися взаємно припинити вогонь по енергетиці обох країн. Президент США також згадав про зростання світових цін на дизельне пальне, і висловив свою думку, що це нібито здебільшого спричинене російсько-українською війною, а не його авантюрою з Іраном.

24 Канал проаналізував, про що може свідчити заява Трампа про енергетичне перемир’я, чому вона передчасна і які підступи готує Росія.

Україна висуває свої умови

Одразу після заяви Трампа про нібито "взаємне припинення ударів по енергетиці обох сторін війни", Володимир Зеленський зробив свій хід та висунув ряд пропозицій та умов.

По-перше, партнери мають забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, аби все не зірвалося після проведення Путіним так званих "виборів" до так званої "Державної Думи" 18 – 20 вересня.

По-друге, Україна пропонує ширше перемир'я, про яке не згадував Трамп: припинення ударів по енергетиці, морському експорту та об’єктах цивільної інфраструктури, які забезпечують продовольство (як-от склади ритейл-компаній, що забезпечують доставлення їжі до супермаркетів та магазинів).

Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики,

– президент Зеленський деталізує позицію України.

Як відомо, американські перемовники Джаред Кушнер і Стів Віткофф побували з візитами у Москві та Києві 5 – 6 вересня. Axios писало про те, що в першу чергу йшлося про можливі кроки для деескалації війни напередодні зими.

З аналогічним меседжем, ймовірно, до росіян звернувся й директор ЦРУ Джон Реткліфф, який напередодні візиту емісарів Трампа детально ознайомив російських посадовців з реальним станом справ на полі бою та закликав домовлятися, поки не стало гірше. Отже, на цих переговорах йшлося не про саме завершення війни, а про кроки до деескалації, аби війна велася у якихось "рамках" без ударів по енергетиці, ритейлу та цивільній логістиці.

Володимир Зеленський називає пропозицію американців "сильною" та нагадує, чому Кремлю вигідне припинення вогню:

Якщо це може стати першим деескалаційним кроком – кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі й наших у відповідь, – то Україна готова підтримати деескалацію. Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді щодо російської економіки війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни.

Трамп завжди забігає наперед

Дональд Трамп, на жаль, вже не вперше говорить про те, що угода про завершення війни в Україні вже майже укладена, але потім ми бачимо те, що до домовленостей так само далеко, як вже згаданому Трампу до Нобелівської премії миру.

Трамп поспішає та демонструє, що не знає українських народних приказок про поспішні рішення / Скриншот

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус у розмові з 24 Каналом пояснив, що Трамп це робить не спроста. Це його тактика ведення бізнес-переговорів (інша відома тактика Трампа – TACO), яка має дві мети.

По-перше, Трамп завжди старається позитивно мислити, адже це, на його думку, сприятиме посиленню віри у досяжність цілі, що допоможе швидше рухатися уперед.

По-друге, таким чином Трамп ставить у незручне положення опонентів – росіян, адже кожного разу їм доводиться відповідати чи відхрещуватися від анонсів американського президента. Стів Віткофф і Джаред Кушнер, ймовірно, теж дотримуються таких принципів ведення переговорів.

От тільки це не бізнесові переговори. Опонент хоче не заробити з тобою, а з’їсти тебе, інакше б не видавав галюцинації про "косаток", "ведмедів" і "акул капіталізму".

"По-третє" зрозуміле і без пана Петреуса. Схоже, у Трампа з’явився свій інтерес у тому, аби припинити вогонь по енергетиці обох країн. Американський президент (з невідомих причин) вірить у те, що удари по російських НПЗ спричиняють світовий енергетичний шок та підіймають ціни на дизельне пальне.

Раніше Трамп закликав Зеленського припинити удари по об'єктах виробництва дизельного пального в Росії:

Пан Зеленський має зробити одну річ. Він має припинити виводити з ладу об'єкти з виробництва дизельного пального в Росії. Нехай атакує інші цілі, але не дизельне пальне, бо через це виникає його дефіцит. Ми говорили про це з Зеленським. Є безліч інших цілей. Не треба бити по дизельному пальному. Бо це шкодить світові.

Зауважимо, у США дійсно злетіли ціни на дизель до середнього рівня 6,20 – 6,27 долара за галон. От тільки винен у цьому не Зеленський, а сам Трамп, коли поліз до Ірану, не маючи на руках всіх необхідних карт.

Речник російського президента Дмитро Пєсков зразу побіг вітати таку заяву Трампа:

Можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі.

Водночас речник Кремля відмовився відповісти, чи готова Росія також утриматися від ударів по економічній інфраструктурі України.

Don't push the horses

Навіть якщо переговори про взаємне припинення вогню й ведуться, фінальної домовленості ще немає. Дональд Трамп, який має бажання підняти свій рейтинг та привласнити собі усі можливі переговорні успіхи, поспішив оголосити про угоду, якої ще немає, а навіть якщо буде, малоймовірно, що Кремль офіційно оголосить про будь-які домовленості.

Владімір Путін точно не буде публічно пишатися такими речами, адже це демонструватиме його слабкість та "роздраконить" представників жорсткої лінії у Кремлі та усіх представників клубу "за СВО".

Будьмо відверті: удари ЗСУ по російських НПЗ критично зменшили обсяги нафтоперероблення в Росії, що спричинило справжній паливний дефіцит та великі черги. За результатами кампанії Сил оборони Росія втратила близько 40% нафтопереробних потужностей, а російському уряду довелося розпочати імпорт палива з Індії. РФ потрібен час для того, аби відновити свої нафтопереробні потужності, тому енергетичне перемир’я в принципі є можливим, якщо у Владіміра Путіна залишилися будь-які нотки раціональності. Але ж він пересів з печенігів на косаток, тому це питання залишається відкритим

Україна, своєю чергою, прагне домовитися про ширший режим припинення вогню: щодо енергетики, морського експорту та об'єктів ритейлу, які необхідні для підтримання базових потреб українців.

Вже наступного тижня на полях Генеральній Ассамблеї ООН Президент Зеленський планує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять якраз всі ці теми, відносно яких Трамп вже заявив про фіналізацію домовленостей.

Активізація переговорів щодо припинення вогню збіглося із посиленням тиску Індії та Китаю на РФ на полях Саміту БРІКС. Нарендра Моді та Сі Цзіньпін активно цікавилися Україною у розмовах із Путіним та навіть пропонували своє посередництво на переговорах.

Тим часом схвалений Сенатом США законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, співавтором якого є покійний сенатор Ліндсі Грем, вже пройшов голосування у комітеті Палати представників. Очікується, що закон таки буде проголосований Палатою вже цього тижня. Отже, у президента Трампа будуть ті важелі впливу, які він зможе використати за призначенням (якщо захоче).

Сподіваємося, що цього разу шанс не буде втрачений, а Україна зможе зайти у цю зиму з реальним енергетичним ceasefire.