Подробиці рішення Києва, зі свого боку, повідомив Володимир Зеленський.

Що каже президент щодо енергетичного перемир'я?

За словами глави держави, "продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом".

При цьому, Зеленський підкреслив невпевненість щодо того, чи має Росія бажання дотримуватись будь-якої домовленості.

Президент зазначив, що російські удари спрямовуються проти наших об'єктів енергетики, портової інфраструктури, логістики, навіть складів з продовольством і фармацевтикою.

Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів,

– висловився Зеленський.

У цьому контексті варто згадати й про прохання Дональда Трампа не бити по російських НПЗ, адже це суттєво впливає на світову економіку.

Так, президент України наголошує, що ми готові припинити удари по Росії в разі дзеркальних кроків.

"Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю. Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру", – зазначив Володимир Зеленський.

До речі, президент України прагне детальніше прагне обговорити питання захисту критичної інфраструктури та безпеки цивільного судноплавства з очільником США Дональдом Трампом під час імовірної зустрічі в Нью-Йорку 21 – 23 вересня.