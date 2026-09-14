Про це американський президент заявив 13 вересня під час спілкування з журналістами в Ірландії.

Що сказав Трамп?

Трамп наголосив, що значна частина дизельного пального надходить із Росії, а українські удари по нафтопереробних підприємствах скорочують його виробництво.

Я попросив Зеленського не завдавати ударів по дизельних заводах, нафтопереробних заводах,

– заявив він.

Він також зазначив, що Україна має інші можливі цілі для ударів, закликавши не атакувати саме об'єкти паливної інфраструктури. За словами президента США, дефіцит дизельного пального вже позначається на світовому ринку.

Середня ціна дизельного пального у США зараз вперше перевищила 6 доларів за галон. Водночас на ситуацію на світовому паливному ринку впливають не лише удари по російській інфраструктурі, а й інші фактори, зокрема перебої з постачанням на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Трамп вже закликав Володимира Зеленського припинити удари по паливній інфраструктурі Росії. За словами президента США, Зеленський "має зробити одну річ" – припинити знищення російських об'єктів, пов'язаних із виробництвом дизеля.

Проблеми з постачанням пального нібито не пов'язані із ситуацією на Близькому Сході. На його думку, дефіцит спричинений саме подіями у війні між Росією та Україною.

Водночас Україна систематично завдає ударів по російській нафтовій та паливній інфраструктурі, намагаючись послабити економічний і військовий потенціал держави-агресорки.