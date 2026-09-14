Про це глава держави повідомив під час телеетеру.

Пріоритети переговорів та часткові домовленості

Зустріч у Нью-Йорку може відбутися 21 – 23 вересня, якщо графіки обох лідерів збігатимуться. За словами Зеленського, якщо Росія не погодиться на повне припинення вогню, Україна готова вести переговори про часткове.

Головна мета майбутнього діалогу полягає у зменшенні ризиків для цивільної інфраструктури та убезпеченні морських шляхів.

Тим більше, що така кількість країн підтримує відповідний трек,

– висловився Зеленський.

Українська сторона висловлює готовність шукати компромісні рішення для локального зниження напруги, якщо агресор виявиться не готовим до повного зупинення бойових дій.

Як раніше ми писали, Україна вже заявляла про готовність припинити удари у відповідь, якщо російські війська утримаються від атак на енергосистему. Також нагадаємо, що на вересневу зустріч планувалося винести й питання постачання засобів для протидії балістичним загрозам.

Чи вдасться досягти перемир'я до зими?

Кирило Буданов висловлювався, що вірить у можливість знайти рішення, яке дозволить завершити війну. Водночас конкретних термінів він не назвав: "Коли це станеться? Усі побачать".

Також керівник ОП прокоментував припущення, що американські переговорники могли приїхати до України не лише для обговорення війни, а й для зміцнення позицій республіканців напередодні виборів до Конгресу. Він зазначив, що кожна сторона має власні інтереси, і якщо США під час переговорів одночасно намагаються вирішити свої питання, то в цьому немає нічого проблемного.