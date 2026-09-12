Під час щорічної зустрічі YES президент України Володимир Зеленський окреслив умови для можливого припинення вогню по об'єктах критичної інфраструктури.
За яких обставин Україна піде на енергетичне перемир'я з Росією?
"Якщо росіяни не будуть бити по нашій енергетичній системі й наші люди будуть зі світлом, Україна також не буде відповідати", – сказав Зеленський.
Окрім взаємного зупинення атак на енергетику, глава держави відзначив низку інших важливих кроків для послаблення ескалації.
Серед них – повне розблокування Чорного моря для судноплавства, продовження обмінів військовополоненими, а також повернення утримуваних цивільних осіб, журналістів і депортованих дітей. Також ішлося про поступ у напрямку тристоронньої зустрічі.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Що було відомо раніше?
Зеленський додав, що детальніше обговорить запропоновані ідеї під час запланованої зустрічі з президентом США у вересні. Глава держави також заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіними на саміті G20. Втім, у Кремлі на такі пропозиції відповіли зухвало: "Запрошення цій особі було надіслано. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає", – заявив Сергій Лавров, маючи на увазі приїзд президента України до Москви.
Ба більше, очільник МЗС країни-агресорки назвав це "запрошення" "величезним жестом доброї волі". При цьому Лавров уточнив, що припиняти удари по Україні на час проведення можливих мирних переговорів Росія не збирається.