Про це він сказав у коментарі для російських медіа.

Що відомо про відповідь росіян на можливу зустріч Зеленського й Путіна?

У дипломатичному відомстві Росії відреагували на ініціативу провести зустріч лідерів України та Росії у США.

"З цього приводу, на мою думку, вже висловився Дмитро Пєсков. Запрошення цій особі було надіслано. Якщо він хоче зустрічатися, то нехай приїжджає", – сказав очільник російського МЗС Сергій Лавров.

Російський посадовець зазначив, що Москва нібито відкрита до переговорного процесу з Україною. Проте він одразу наголосив, що на час проведення можливих переговорів Росія не зупинятиме розв'язану війну.

Москва відмовляється від переговорів на нейтральній території

"І це вже величезний жест доброї волі з нашого боку, тому що він так і не скасував свій указ про заборону контактів із Путіним та його командою. Тож доброї волі нам не бракує, а йому, як я розумію, злих рис", – зухвало додав Лавров.

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков також заявив, що у разі прагнення зустрітися з Путіним український президент має прибути до столиці Росії.

Водночас помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив, що можливість поїздки російського диктатора на саміт G20 у Маямі наразі навіть не обговорювалася.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Зеленський оголосив про готовність прибути на саміт G20 у США та зустрітися з російським лідером, якщо той візьме участь у заході. Україна неодноразово пропонувала провести прямі переговори на нейтральній території, однак Москва щоразу відмовляється від такої пропозиції.