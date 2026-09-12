Такі заяви зробив керівник Офісу президента Кирило Буданов в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE під час щорічної зустрічі YES у Києві.

Чи буде досягнуто перемир'я до настання зими?

Журналістка поцікавилася у Буданова, чи вірить він у те, що до настання зими сторони конфлікту зможуть домовитися про припинення війни на поточній лінії фронту.

У відповідь керівник ОП заявив, що вірить у те, що вдасться знайти рішення, яке допоможе зупинити війну. "Коли це станеться? Усі побачать", – зазначив він.

Коментуючи припущення, що американські переговорники могли приїхати до України, зокрема, для посилення позицій республіканців напередодні виборів до Конгресу, Буданов пояснив, що кожна сторона має власні інтереси. За його словами, якщо США паралельно вирішують свої питання під час переговорів, у цьому немає нічого проблемного.

Нагадаємо, раніше Буданов назвав найбільш реалістичний сценарій завершення війни. На його думку, це припинення бойових дій на фактичній лінії фронту, яка існуватиме на момент домовленостей.

Крім того, генерал заявляв, що припинення вогню навряд чи є можливим до весни 2027 року.

Зауважимо, що Росія наразі відкидаю ідею зупинки бойових дій на поточній лінії фронту. Вона продовжує вимагати виведення ЗСУ з чотирьох частково окупованих українських територій.

До того ж, Москва відмовляється зупиняти бойові дії на час проведення переговорів.