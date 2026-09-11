Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю журналісту LTV.

Яким Буданов бачить завершення війни в Україні?

Буданов підкреслив, що Україна хоче завершення війни на прийнятних умовах, а не на основі російських ультиматумів.

Генерал вважає, що найбільш реалістичним сценарієм є припинення бойових дій по фактичній лінії фронту, яка існуватиме на момент домовленостей, за умови отримання Україною реальних гарантій безпеки.

При цьому Київ не має юридично визнавати окуповані українські території російськими. "Такого не буде, і ніхто цього не робитиме", – уточнив керівник Офісу президента.

Зауважимо, що Росія продовжує відкидати ідею зупинки бойових дій на лінії зіткнення. У Кремлі заявляють, що погодяться на припинення вогню лише за умови виведення ЗСУ з чотирьох частково окупованих територій – Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Нагадаємо, що 5 – 6 вересня спецпредставники Дональда Трампа відвідали Москву і Київ, відновивши мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

Очікується, що тристороння зустріч за участі Росії, України і США відбудеться вже восени. На ній сторони планують обговорити питання енергетики, експорту зерна і обміну полоненими.