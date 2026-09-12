Зокрема, це публічно зробив очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу на саміті БРІКС у Нью-Делі.
Що сказав Лавров про ймовірність перемир'я?
За його словами, Москва нібито залишається відкритою до діалогу, проте припиняти бойові дії на цей період не збирається.
Ми, як і раніше, готові до переговорів, але на період переговорів спеціальну військову операцію зупиняти не будемо,
– цинічно заявив російський чиновник.
Окремо Лавров прокоментував ініціативу щодо можливих контактів України та Росії на найвищому рівні.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Запрошення Володимира Зеленського до російської столиці глава МЗС назвав "величезним жестом доброї волі" з боку Росії.
У такий спосіб він відреагував на слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що, мовляв, якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, то нехай приїздить до Москви.
Нагадаємо, раніше український лідер запропонував Володимиру Путіну провести особисту зустріч у грудні 2026 року під час саміту Групи двадцяти в Маямі.
Тим часом у Москві зазначили, що можливість поїздки Путіна на саміт G20 у Маяамі наразі навіть не обговорювалася.