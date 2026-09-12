В частности, это публично сделал глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Что сказал Лавров о вероятности перемирия?

По его словам, Москва якобы остается открытой для диалога, однако прекращать боевые действия на этот период не собирается.

Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем,

– цинично заявил российский чиновник.

Отдельно Лавров прокомментировал инициативу о возможных контактах Украины и России на самом высоком уровне.

Приглашение Владимира Зеленского в российскую столицу глава МИД назвал "огромным жестом доброй воли" со стороны России.

Таким образом он отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что, мол, если Зеленский хочет встретиться с Путиным, – то пусть приезжает в Москву.

Напомним, ранее украинский лидер предложил Владимиру Путину провести личную встречу в декабре 2026 во время саммита "Группы двадцати" в Майами.

Между тем, в Москве отметили, что возможность поездки Путина на саммит G20 в Майами пока даже не обсуждалась.