Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об участии в саммите "Группы двадцати".

Что известно о реакции Кремля?

По словам Ушакова, возможность визита российского диктатора в Майами в декабре 2026 года в Москве пока даже не обсуждалась. В то же время чиновник добавил, что в ходе консультаций с американской стороной наблюдается доброжелательная и конструктивная атмосфера.

Представитель России подтвердил, что подготовка к международному мероприятию идет в обычном режиме.

"Работа ведется на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все идет как обычно. А что касается возможности поездки Путина – этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", – отметил Юрий Ушаков.

Какова предыстория?

Заявление из Москвы прозвучало сразу после того, как Владимир Зеленский публично предложил провести личную встречу в рамках саммита G20.

Украинский лидер подчеркнул, что готов прилететь в США, если там будет присутствовать глава Кремля, ведь личный контакт необходим для принятия решений о завершении войны. Кроме того, накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди в очередной раз призвал российскую сторону начать переговорный процесс.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина находится в выгодном положении для переговоров.