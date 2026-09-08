Про це він сказав 8 вересня, відповідаючи на запитання журналістів.
Що відомо про майбутню зустріч?
За словами Зеленського, одним із ключових питань стане посилення української протиповітряної оборони та забезпечення ракетами для перехоплення балістичних цілей.
Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми і, дай Бог, буде результат,
– заявив Зеленський.
Україна вже детально передала американській стороні інформацію про потреби та терміни, у які необхідні відповідні ракети. Водночас Зеленський зазначив, що Україна розвиває власну програму протидії балістичним загрозам FREYJA та розраховує на підтримку Сполучених Штатів.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети, балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно,
– сказав президент.
Окремо Зеленський повідомив про роботу над можливим тристороннім форматом переговорів. Водночас він не став розкривати деталі домовленостей, зазначивши, що спочатку сторони мають підготувати відповідні кроки, а вже після цього комунікувати їх із суспільством.