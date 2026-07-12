Вранці 12 липня з Вашингтона прийшли шокуючі новини – від серцевого нападу помер сенатор Ліндсі Грем, близький товариш президента Дональда Трампа та великий друг України.

Лише у вівторок бадьорий й оптимістичний Ліндсі Грем був в Анкарі й давав коментар журналісту 24 Канала Даніелю Ткіє.

Потім сенатор Грем завітав до Києва, де мав зустріч з президентом України Зеленським, ознайомився з новітніми українськими розробками та з фірмовою посмішкою запевнив, що ухвалення нового потужного американського санкційного пакету на базі законопроєкту його авторства не за горами…

12 липня стало відомо про раптову смерть Ліндсі Грема, ця новина стала шоком. Свої співчуття з приводу трагічної події висловили президент Зеленський, його колега президент Трамп та інші лідери. 24 Канал приєднується до висловлення співчуттів і нагадує про основні етапи біографії Ліндсі Грема – великого прихильника України, яку він підтримував до останнього подиху.

Раптова смерть великого друга України

Ввечері 11 липня (за американським часом) помер 71-річний американський сенатор Ліндсі Грем. Як повідомили в його офісі, він помер після короткої та раптової хвороби.

Ще у четвер, 10 липня у свій День народження сенатор зустрічався у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. А у вівторок, 7 липня, Грем давав інтерв’ю 24 Каналу, у якому закликав Президента США посилити тиск на Росію та підтримати його закон щодо введення тарифів проти тих країн, які досі купують російську нафту та газ.

Сенатор Грем – великий друг України / фото – Офіс президента України

До екстрених служб Вашингтона о 20:30 надійшов виклик з будинку Грема про те, що сенатор відчував біль у грудях. Менш ніж за півгодини медики провели Грему серцево-легеневу реанімацію через зупинку серця.

Сенатора доставили до університетської лікарні Джорджа Вашингтона, але врятувати його так і не вдалося. Серце великого політика зупинилося.

Біографія Ліндсі Грема

Ліндсі Олін Грем народився 9 липня 1955 року в Центральному районі Південної Кароліни.

Його батьки – Міллі Волтерс і Флоренс Джеймс Грем – були підприємцями, керували рестораном, баром, більярдною, магазином алкогольних напоїв та маленьким ресторанчиком. Родина Грема мала шотландсько-ірландське коріння. Після закінчення середньої школи Грем вступив до коледжу та Навчального корпусу офіцерів запасу.

Незабаром у родині, одна за одною, сталися дві трагедії. Померла його мати від лімфоми Ходжкіна, а батько - від серцевого нападу. У віці 21 року Грем з молодшою сестрою осиротіли.

Юнаку дозволили стати законним опікуном сестри. Ліндсі вивчав психологію в Університеті Південної Кароліни році та здобув ступінь доктора права у 1981 році.

Служба у Збройних силах США

Грем вступив до лав Збройних сил де розпочав свою військову кар'єру офіцером Корпусу генеральних суддів-адвокатів ВПС США у 1982 році.

Він служив військовим юристом Повітряних сил США. У Німеччині на авіабазі Рейн-Майн у Франкфурті Ліндсі Грем обіймав посаду головного прокурора ВПС США у Європі з 1984 по 1988 рік. Після служби в Європі повернувся до Сполучених Штатів де почав працювати адвокатом.

Грем обіймав посаду помічника окружного прокурора округу Оконі з 1988 по 1992 рік та міського прокурора Центрального округу з 1990 по 1994 рік. Ліндсі Грем також був залучений до служби під час війни у Перській затоці 1990–1991 років, його як резервіста Збройних сил США викликали на службу.

Грем працював адвокатом-суддею на базі Національної гвардії ВПС МакІнтайр в Істовері, Південна Кароліна, де навчав пілотів законам війни. У 2004 році Грема підвищили до звання полковника резерву ВПС США. Церемонію провели у Білому домі за участі президента Джорджа Буша-молодшого. У 2007 році Грем служив в Іраку, а в серпні 2009 року в Афганістані. У 2014 році Грем отримав "Бронзову зірку" за заслуги на службі в Іраку та Афганістані.

У 2015 році Грем остаточно залишив лави Повітряних сил у званні полковника та вийшов на пенсію.

Вічний переможець виборів до Конгресу

У 1994 році Грем вперше був обраний до Палати представників США. Грем отримав перемогу не лише завдяки своїм особистим здібностям, талантам та довірі з боку людей, але й через так звану республіканську хвилю та вдалий збіг обставин. У 1994 році демократичний конгресмен Батлер Деррік, який багато років представляв 3-й округ Південної Кароліни в Палаті представників США, вирішив не балотуватися на новий термін. Це явно полегшило життя Грему, адже конкурувати із чинним конгресменом, який є більш впізнаваною фігурою, досить складно.

Тоді Грем вдало скористався моментом: виграв республіканські праймеріз та впевнено переміг демократа Джеймса Браяна-молодшого, здобувши 60% голосів. Вибори 1994 року знаменували великий успіх для республіканців. Тоді "команда червоних" вперше за 40 років здобула більшість у Палаті представників. А все через успішну кампанію, яка явно збігалася із інтересами виборців: зниження податків, обмеження ролі федерального уряду та реформи державного управління.

Вже у 2002 році Грем був обраний до американського Сенату. І знову вдалі політичні можливості. Сенатор Стром Термонд, після 48 років служби у Сенаті (так дійсно 48 років роботи у Сенаті), вирішив піти у відставку. Грему знову не довелося протистояти на виборах чинному сенатору. Крім цього, з моменту обрання до Палати представників, Грем став більш впізнаваним, зокрема після участі у процесі імпічменту президента Білла Клінтона у 1998 році. Тоді Грем переміг із результатом 54,4% голосів. З тих пір Грем жодного разу не втрачав свого місця у Сенаті та кожного разу здобував перемогу на виборах.

У 2020 році Грем міг втратити своє сенаторське крісло. Тоді демократичний кандидат м зібрав рекордну суму пожертв і провів досить інтенсивну кампанію, але навіть попри це, Грем переміг (54% голосів проти 44%). Ліндсі активно готувався й до цьогорічних виборів до Конгресу у листопаді.

Ліндсі Грем за роки своєї політичної кар’єри проявив себе як класичний республіканець, той, якого найбільше описує термін "неокон", тобто неоконсерватор і спадкоємець Рейгана. Грем дружив з іншим легендарним "неоконом" і стовпом американської політики – сенатором від шт ату Аризона Джоном Маккейном. Разом з ним і з ще іншим впливовим сенатором - демократом Джо Ліберманом – Грем утвоив неформальне тріо "американських яструбів", яке ЗМІ жартома називали Three Amigos (це дуже популярна в США комедія 1986 року – 24 Канал).

Також Грем товаришував з сенатором-демократорм Ричардом Блюменталем і завжди відстоював позицію, що зовнішня політика США має грунтуватися на двопартійний підтримці.

У 2016 році Грем категорично не сприймав Трампа і жорстоко його критикував, але зробив над собою зусилля, щоб заради США переступити через власні амбіції. З часом він став товаришем Трампа і одним з близьких його радників.

Великий друг України

Ліндсі Грема точно можна назвати одним з найвідданіших прихильників України в американському політикумі. Сенатор голосував "За" військову допомогу нашій державі у американському Конгресі (крім випадку, коли республіканці хотіли поєднати допомогу Україні із протидією незаконній міграції). Ба більше, він закликав надати Україні більш далекобійну зброю, винищувачі та всі ті засоби, які точно знадобились би силам оборони ще у 2022 році.

Фірмова усмішка Грема давала надію, що все буде добре / фото – Х сенатора

Ліндсі Грем точно запам'ятався найбільш різкими та резонансними заявами на адресу Росії. У 2022 році він закликав росіян взяти свою долю у свої руки та вбити Владіміра Путіна.

Про це він говорив в ефірі свого улюбленого телеканалу Fox News:

Єдині люди, які можуть це виправити – це росіяни. Легко сказати, важко зробити. Якщо ви не хочете жити в темряві до кінця свого життя, бути ізольованим від решти світу в жахливій бідності, і жити в темряві, вам потрібно взяти відповідальність на себе. Чи є в Росії Брут? Чи є в російській армії більш успішний полковник Штауффенберг? Єдиний спосіб це все закінчити, – це прибрати цього хлопця комусь у Росії. Ви б зробили велику послугу своїй країні і всьому світу.

Тоді, адміністрації Джо Байдена, довелося на випередження говорити про те, що Білий дім не виступає за вбивство лідера іноземної держави та зміну режиму в росії. Звісно, це викликало справжню істерію в Кремлі та проросійських телеграм каналах.

Також Грем послідовно був одним з авторів резолюції, яка закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму. У липня 2022 року за сприяння Грема Сенат одноголосно схвалив резолюцію, яка закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

У документі йшлося про те, що Збройні сили Російської Федерації скоїли численні сумарні страти безневинних мирних жителів і спробували приховати свої злочини масовими похованнями по всій Україні. На жаль, тоді ця резолюція так і не була проголосована Палатою представників, а державний секретар США Ентоні Блінкен не визнав рф державою-спонсоркою тероризму. Тоді адміністрація Байдена не хотіла спалювати "мости" з Росією та сподівалася на якусь домовленість із путіним, яка досі не стала реальністю.

Останньою ініціативою Грема по Україні став відомий закон про введення 500% тарифів на товари з країн, які купують нафту й газ. Закон внесли на розгляд Конгресу Сенатор США Ліндсі Грем разом із Річардом Блюменталем. Йдеться про введення підвищених тарифів проти Індії, Китаю, Туреччини та інших країн-покупців російських енергоносіїв.

Ліндсі Грем згадав про цей закон і під час спілкування зі мною на полях саміту НАТО в Анкарі. Пам'ятаю, що тоді я його зустрів за чашкою кави та турецькими солодощами. Сенатор явно не виглядав таким у кого би зупинилося серце у найближчі дні. Грем був радий дати коментар 24 каналу та знову повторив свою мантру про російську нафту.

Я би хотів бачити, щоб той закон про санкції проти росії, який я представив у Конгресі, був прийнятий. Цей інструмент дозволив би президенту Трампу ввести тарифи проти тих країн, які досі купують дешеву російську нафту. Президент Трамп ввів 25% тарифи проти Індії через купівлю російської нафти, і це свого часу спрацювало. Ми маємо у руках деякі інструменти тиску на путіна у рамках економічних заходів. Це закон про санкції, який я вніс на розгляд Конгресу. Крім цього, потрібно надати більше спроможностей Повітряним силам України та зробити все, аби росіянам стало складніше проривати українську протиповітряну оборону. Я хочу, аби цього літа все складалося на користь України.

Ще декілька днів тому, 10 липня, сенатор зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським, який став останнім іноземним лідером з яким Грем провів двосторонні переговори. Як зазначили в Офісі Президента України, Президент поінформував Грема про постійні російські атаки на українські міста і термінову потребу в більшій кількості антибалістичних ракет. Сенатор у свою чергу відзначив мужність Українського народу та запевнив у подальшій підтримці України з боку Конгресу. Грем та Зеленський обговорили дипломатичну роботу для закінчення війни, збільшення санкційного тиску на Росію та на всіх, хто підтримує її війну.

Ба більше, після переговорів із Главою української держави, Грем несподівано заявив про домовленість із Білим домом щодо законопроєкту про санкції проти Росії:

Я радий повідомити, що приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо версії законопроєкту про санкції проти Росії, яку вони підтримають. Це означає, що він стане законом.

Грем зазначив, що після повернення до Вашингтона, разом із Блюменталем вони звернуться до лідерів республіканців і демократів, щоб з'ясувати, чи можливо знайти час для просування цього пакету санкцій проти Росії. Грем підкреслив, що це надасть президенту Дональду Трампу інструменти для сприяння припиненню війни.

Володимир Зеленський відреагував на смерть Грема:

Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі.

Ліндсі Грем та Ізраїль

Ліндсі Грем також послідовно підтримував Ізраїль та їх право на самооборону. Ба більше, Ліндсі Грем був одним із тих, хто переконав Трампа завдати ударів по іранській ядерній програмі влітку 2025 року. Також Грем був на телефоні із Трампом за менш ніж 48 годин до початку війни США проти Ірану 28 лютого 2026 року.

Саме Ліндсі Грем доклався до того, аби США вдарили по Ірану та ліквідували керівництво країни. Ліндсі неодноразово закликав до зміни режиму та радикальних заходів не тільки проти Ірану, а й проти інших автократичних країн, як от Росії чи Китаю. Беззаперечно, що Грем долучився й до переконання президента США ввести санкцій проти російської нафти у січні 2025 року (проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл").

У травні 2024 року в інтерв'ю NBC Грем заявив, що під час Другої світової війни США зробили "правильний вибір", застосувавши атомні бомби проти Японії, і закликав не обмежувати Ізраїль у боротьбі з ХАМАС. Грем казав – робіть усе, що потрібно, щоб виграти війну.

У березні 2026 року в ефірі Fox News у програмі Шона Ханніті Грем вже підтримував навіть наземне вторгнення до Ірану:

Я повернуся до Південної Кароліни і попрошу їх відправити своїх синів і дочок на Близький Схід.

Грем також закликав країни регіону (зокрема Саудівську Аравію та інших партнерів США) заявити, що це їх війна теж. До наземного вторгнення звісно не дійшло, адже проливання крові американців сильно вдарило би по рейтингу Президента США, але Грем завжди займав найбільш радикальну та жорстку позицію відносно автократичних режимів по всьому світу. Неодноразово, він й піддавався критиці за надто про-Ізраїльську позицію, зокрема за натяки щодо можливості мобілізації американців для участі у війні проти Ірану.

На смерить Грема відреагував й Дональд Трамп. Президент зазначив, що Грем був одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких я коли-небудь знав:

Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Ми будемо дуже сумувати за Ліндсі. Подробиці та інформація про поховання будуть оголошені пізніше.

Велика втрата для всіх

Смерть Ліндсі Грема є великою втратою для України. Він був ключовим другом Києва саме в найближчому оточенні Дональда Трампа, а таких людей там небагато – можна назвати ще держсекретаря Марко Рубіо (він також "неокон" що адаптувався під Трампа). Лише він зрівняється по рівню впливу та доступу до президента США, який був у Ліндсі Грема.

Його можна назвати навіть другом Трампа, адже вони дуже часто спілкувалися телефоном та разом грали у гольф де обговорювали майбутні ключові зовнішньополітичні рішення.

Подейкують, що саме Ліндсі Грем переконав Трампа брати участь у президентських виборах 2024 року. Грем також зіграв ключову “просвітницьку роль” у роботі із Дональдом щодо України, адже частіше біля вуха Президента США знаходився саме Ліндсі Грем, а не Володимир Путін. Це теж зіграло свою роль, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти російської нафти, і не виключено, що й під час дискусій шодо надання Києву ліцензій на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Сподіваємося, що справу Ліндсі Грема продовжать його республіканські та демократичні колеги по Конгресу. Закон про 500% тарифи на товари з тих країн, які купують російську нафту та газ, досі лишить у Конгресі ще з квітня 2025 року. Ліндсі Грем точно хотів би, аби його колеги вшанували його память зокрема й ухваленням відповідного документу, який мав би стати законом, як він про це зазначив у розмові з 24 каналу.

Під час розмови із Гремом було видно, що цей закон – це дійсно важливий документ для нього. Це стало його останньою, але критично-необхідною ініціативою на підтримку України. Сподіваємося, що документ дійсно стане законом, і ще одним "санкційним зашморгом" на шиї Володимира Путіна.