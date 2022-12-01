Що таке ЗРК Patriot, чому вони так важливі для ППО та чому їхня поява в Україні не може розглядатися, як спроба ескалації – аналізує 24 канал.

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Зверніть увагу! У жовтні 2022 року, під час зустрічі міністрів оборони країн-учасниць антиросійської коаліції "Раммштайн-6", було схвалено рішення про створення в Україні інтегрованої системи протиповітряної і протиракетної оборон та побудови ешелонованого захисту від російських ракет.



Про масштабний проєкт щодо захисту українського неба можна прочитати тут.

Реалізація цього амбітного проєкту вже почалася. Наразі Україна отримала та ефектно використовує засоби ППО малої та середньої дальності, зокрема, сучасні системи NASAMS і IRIS-T, втім, останні події вимагають передачу Україні систем великої дальності, першочергово – ЗРК Patriot.

Про таку можливість заговорили ще всередині 2022 року, ЗРК Patriot могли стати частиною програми ленд-лізу. Також про плани передачі Україні американських систем говорив і Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Нехай ця зброя, що надсилається, служить якнайкраще для захисту українського неба. Таким чином, вона також слугуватиме захисту польського неба,

– заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 27 листопада.

Чому на Заході сумніваються чи передавати Patriot Україні Після інциденту в польському Пшеводуві, Німеччина заявила про перебазування своїх ЗРК Patriot, що є на озброєнні Бундесверу, до Польщі на кордон з Україною. У відповідь на це польські політики заявили про необхідність негайної передачі цих ракет Україні. Наразі Німеччина ще не оголосила про згоду – в Берліні, а також на рівні ЄС та НАТО ще тривають дискусії з цього приводу.



Головна перешкода – побоювання, що Росія сприйме передачу сучасних систем ППО Україні, як "надмірну ескалацію". Втім, з кожним днем ці побоювання зникають, а в світі зростає впевненість у перемозі України. Зараз вже є очевидним, що прибуття ЗРК Patriot до України –лише питання часу.

Що таке ЗРК Patriot

Patriot – наразі найкращий і, мабуть, найвідоміший засіб ППО у світі. Назва ЗРК – насправді є зворотною абревіатурою від Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (українською це можна перекласти наступним чином – Радар стеження з фазованою решіткою для перехоплення цілі).

До речі, російським аналогом Patriot є системи С-400, проте, переваги "анало-говнєтів" залишаються здебільшого на папері, натомість "американець" свою ефективність доводить у реальному світі. Нині ЗРК Patriot є основним засобом ППО середньої та великої дальності в НАТО.

Це універсальний ЗРК, здатний перехоплювати цілі на великій відстані та по-справжньому "закрити небо". Так, наприклад лише 4 комплекси можуть прикривати ціле велике місто. ЗРК має дуже чутливі радари, що здатні виявляти цілі від найменших до найбільших надзвичайно ефективно.

Як працює Patriot – дивіться потужне відео:

Важливою перевагою Patriot є його багатовекторність. Цей ЗРК може одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей і безперервно супроводжувати 8 із них, а також випускати та наводити на кожну з 8 цілей до 3 ракет.

Склад батареї MIM – 104 Patriot:

Пункт управління вогнем,

РЛС AN / MPQ-65,

6 пускових M903 (опціонально – 4),

машина зв'язку,

Польова електростанція.

ЗРК Patriot – це велика родина, що постійно розширюється, оновлюється та модернізується. Останні розробки здатні перехоплювати навіть балістичні ракети, що є дуже актуальним для України, в розрізі інформації про можливе придбання росіянами іранських ракет "Fateh-110" і "Zolfaghar".

Наразі українське ППО не здатне збивати такі цілі, а поява Patriot та його успішна інтеграція в українську систему ППО могла б цю ситуацію виправити.

Старі, але ефективні Які основні переваги і недоліки ЗРК С-300

У майбутньому ЗРК Patriot має повністю замінити застарілі радянські С-300, але зараз “американці” повинні створити з ними успішний тандем по захисту українського неба. Це непросте, але амбітне завдання. ЗРК Patriot – складна система, що вимагає тривалого навчання з нею, координації з супутником і складного процесу інтеграції до системи ешелонованої ППО. Втім, високі результати та ефективність усе мають компенсувати.

ЗРК Patriot – основні характеристики:

Дальність перехоплення аеродинамічних цілей: 80 кілометрів (в секторі 90 градусів), в останніх модифікаціях: до 150 – 160 кілометрів ракетою PAC-2;

160 кілометрів ракетою PAC-2; Дальність знищення балістичних цілей: 50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE;

Дальність знищення балістичних цілей: 50 кілометрів ракетою PAC – 3 MSE;

3 MSE; Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 кілометри;

Максимальна висота перехоплення цілі: 24,2 кілометра;

Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 кілометра;

Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);

Швидкість ракети: до 4,1 Маха;

Кількість ракет у пусковій: до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в бойових умовах - 0,4 - 0,6);

Вага ракети: 912 кілограмів;

Вага ракети в ТПК: 1696 кілограмів;

Діаметр: 0,41 метра;

Довжина: 5,31 метра;

Час роботи двигуна ракети: 12 секунд;

Система наведення: на середній ділянці – радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM;

радіокомандна; на кінцевій – радіолокаційна TVM; Бойова частина: осколково-фугасна;

Бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;

Підривник: ХМ818, неконтактний;

Габарити контейнера: 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;

Час розгортання з маршу: 30 хвилин.

Скільки коштує ЗРК Patriot

ЗРК Patriot стоять на озброєнні більшості країн НАТО. Їх виробляє американська компанія Raytheon.

Одна батарея Patriot (4 ПУ на батарею) може коштувати від 550 мільйонів до 1,1 мільярда доларів, залежно від конфігурації та різних опцій.

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Останніми відомими продажами ЗРК Patriot є контракт на постачання 7 батарей Румунії на 3,9 мільярда доларів, а також Польщі – на 4,75 мільярда доларів. Остання отримала 4 батареї MIM-104 Patriot PAC-3+, з посиленою конфігурацією та можливостями.

Вартість пуску однієї ракети з ЗРК Patriot складає 3 мільйони доларів. Так, це доволі дороге задоволення, ці ЗРК повинні працювати над перехопленням лише тих цілей, з якими не можуть впоратись інші системи, тобто балістичних ракет і так званих "надзвукових" крилатих ракет росіян ("Кинджалів").

Коли Україна отримає ЗРК Patriot – дивіться відео: