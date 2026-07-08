Виробництво ракет до Patriot: успішні приклади

Ця новина у теперішній ситуації звучить як справжній порятунок: ракети PAC-3 нам вкрай необхідні для збиття російської балістики, з якою у нас вочевидь є великі проблеми. Саме на ракети такого типу ворог зараз робить основну ставку під час масованих обстрілів української столиці та інших міст за останні тижні. Але чи так все добре, як воно виглядає – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Надання Україні ліцензії з виробництва ракет до Patriot – це дуже велике посилення нашої ППО, щоправда – у перспективі. Адже потрібно розуміти, що на розгортання таких потужностей потрібні гроші, можливості та час: від 6 місяців (якщо ми говоримо про фінальне збирання ракет з готових компонентів) і до 5+ років, якщо мовиться про повний цикл виробництва цих ракет. То ж про якісь терміни поки говорити точно рано. Втім, які ми маємо приклади?

З відкритих джерел ми знаємо, що у 2025 році компанія Lockheed Martin виробила близько 620 зенітних керованих ракет PAC-3 MSE. З початком війни на Близькому Сході у компанії заявили, що зможуть наростити виробництво, але дефіцит в усьому світі все одно дуже відчувається.

Окрім США, ліцензії на виробництво ракет до Patriot мають всього кілька країн у всьому світі. Найбільш успішним прикладом є Японія, яка на сьогодні слугує єдиним успішним виробником повного циклу ракет до Patriot. Їх, до речі, виготовляють на заводі Mitsubishi, так, той самий, який робить автомобілі. Тут до моменту першого пуску ракети японської збірки знадобилося 5 років.

У Європі є дві країни, які мають можливість виробляти ракети – це Німеччина та Польща. Якщо остання роками вела перемовини щодо виробництва компонентів і тільки у травні цього року отримала попереднє схвалення від Державного департаменту США, то Німеччина вже на етапі фінальних робіт з монтажу ліній збирання та обслуговування ракет. Тамтешня влада говорила про приблизні терміни до кінця 2026 року, але, щоб інтегрувати все це в європейську оборону, можуть знадобитися ще навіть роки.

Які виклики стоять перед Україною?

Утім, варто розуміти, що є кілька речей, які можуть суттєво впливати на швидкість розгортання виробництва ракет в Україні.

Перш за все мовиться про політичну волю США: якщо Трамп захоче, то всі технології цілком можуть передати нам за спрощеною процедурою, що вже може зекономити роки лише на етапі "паперів".

Окрім цього, в час активної фази війни будь-яке будівництво на території України є дуже небезпечним, оскільки ворог намагатиметься знайти інформацію про їхнє розташування та бити по таких об'єктах. То ж логічним здається виробництво під егідою України десь закордоном, але чи буде хтось готовий нам в цьому допомогти?

Загалом, я б хотів відзначити, що таке рішення з боку Трампа є суттєвим сигналом того, що США підтримуватимуть Україну надалі і не залишаються осторонь. Ці заяви є черговим свідченням, що той "дух Анкориджа" вже давно вивітрився, а з боку США відчутне справжнє потепління.

І схоже це відчувають зараз навіть самі росіяни: в їх пабліках вже почалося справжнє ниття, що, мовляв, для них ці новини дуже погані. Усе правильно кажуть, бо це дозволить нам захищати свої міста і не дасть Володимиру Путіну хапатися за останню можливість у цій війні – терор цивільних.