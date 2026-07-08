Про це Дональд Трамп заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, передає 24 Канал.

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Що сказав Трамп про виробництво ракет Patriot в Україні?

Мені одна пташка наспівала, що ми дамо Україні право самостійно виробляти Patriot,

– сказав Дональд Трамп.

При цьому американський лідер зауважив, що США також потребують комплексів Patriot та ракет до них.

"У нас є Patriot, але вони нам теж потрібні. Дещо ми можемо дати. Я думаю, що вони (українці – 24 Канал) зможуть швидко виробляти (ракети до ЗРК – 24 Канал). Ми створимо виробничі потужності, компанія туди приїде", – сказав президент США.