Что такое ЗРК Patriot, почему они так важны для ПВО и почему их появление в Украине не может рассматриваться как попытка эскалации – анализирует 24 канал.
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Реализация этого амбициозного проекта уже началась. Украина получила и эффектно использует средства ПВО малой и средней дальности, в частности, современные системы NASAMS и IRIS-T, впрочем, последние события требуют передачу Украине систем большой дальности, в первую очередь – ЗРК Patriot.
О такой возможности заговорили еще в середине 2022 года, ЗРК Patriot могли стать частью программы ленд-лиза. Также о планах передачи Украине американских систем говорил и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
Пусть это оружие, которое присылается, служит лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить для защиты польского неба,
– заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 ноября.
Почему на Западе сомневаются передавать ли Patriot УкраинеПосле инцидента в польском Пшеводуве Германия заявила о перебазировании своих ЗРК Patriot, находящихся на вооружении Бундесвера, в Польшу на границу с Украиной. В ответ польские политики заявили о необходимости немедленной передачи этих ракет Украине. Германия еще не объявила о согласии – в Берлине, а также на уровне ЕС и НАТО, еще продолжаются дискуссии по этому поводу.
Главное препятствие – опасение, что Россия воспримет передачу современных систем ПВО Украине как "чрезмерную эскалацию". Впрочем, с каждым днем опасения исчезают, а в мире растет уверенность в победе Украины. Сейчас уже очевидно, что прибытие ЗРК Patriot в Украину – только вопрос времени.
Что такое ЗРК Patriot
Patriot – сейчас лучшее и, пожалуй, самое известное средство ПВО в мире. Название ЗРК – на самом деле обратная аббревиатура от Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (на русский это можно перевести следующим образом – Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели).
Это универсальный ЗРК, способный перехватывать цели на большом расстоянии и по-настоящему "закрыть небо". Так, например, только 4 комплекса могут прикрывать полностью большой город. ЗРК имеет очень чувствительные радары, способные обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших чрезвычайно эффективно.
Как работает Patriot – смотрите мощное видео:
Важным преимуществом Patriot является его многовекторность. Этот ЗРК может одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 до 3 ракет.
Составляющие батареи MIM – 104 Patriot:
- пункт управления огнем,
- РЛС AN/MPQ-65,
- 6 пусковых M903 (опционально – 4),
- машина связи,
- полевая электростанция.
ЗРК Patriot – это большая семья, которая постоянно расширяется, обновляется и модернизируется. Последние разработки способны перехватывать даже баллистические ракеты, что очень актуально для Украины в разрезе информации о возможном приобретении россиянами иранских ракет "Fateh-110" и "Zolfaghar".
Пока украинское ПВО не способно сбивать такие цели, а появление Patriot и его успешная интеграция в украинскую систему ПВО могло бы эту ситуацию исправить.
Старые, но эффективные Какие основные преимущества и недостатки ЗРК С-300
В будущем ЗРК Patriot должна полностью заменить устаревшие советские С-300, но сейчас "американцы" должны создать с ними успешный тандем по защите украинского неба. Это непростая, но амбициозная задача. ЗРК Patriot – сложная система, требующая длительного обучения с ней, координации со спутником и сложного процесса интеграции в систему эшелонированной ПВО. Впрочем, высокие результаты и эффективность все должны компенсировать.
ЗРК Patriot – основные характеристики:
- Дальность перехвата аэродинамических целей: 80 км (в секторе 90 градусов), в последних модификациях: до 150 – 160 км ракетой PAC-2;
- Дальность уничтожения баллистических целей: 50 км ракетой PAC – 3 MSE;
- Дальность уничтожения баллистических целей: 50 км ракетой PAC – 3 MSE;
- Минимальная дальность перехвата цели: 3 километра;
- Максимальная высота перехвата цели: 24,2 километра;
- Минимальная высота перехвата цели: 0,06 километра;
- Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);
- Скорость ракеты: до 4,1 Маха;
- Количество ракет в пусковой: до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;
- Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях – 0,4 – 0,6);
- Вес ракеты: 912 кг;
- Вес ракеты в ТПК: 1696 кг;
- Диаметр: 0,41 метр;
- Длина: 5,31 метра;
- Время работы двигателя ракеты: 12 секунд;
- Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечном – радиолокационная TVM;
- Боевая часть: осколочно-фугасная;
- Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;
- Подрывник: ХМ818, неконтактный;
- Габариты контейнера: 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;
- Время развертывания с марша: 30 минут.
Сколько стоит ЗРК Patriot
ЗРК Patriot стоит на вооружении большинства стран НАТО. Их производит американская компания Raytheon.
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Последними известными продажами ЗРК Patriot являются контракты на поставку 7 батарей Румынии на 3,9 миллиарда долларов, а также Польше – на 4,75 миллиарда долларов. Последняя получила 4 батареи MIM-104 Patriot PAC-3+ с усиленной конфигурацией и возможностями.
Стоимость пуска одной ракеты из ЗРК Patriot составляет 3 миллиона долларов. Да, это довольно дорогое удовольствие, эти ЗРК должны работать над перехватом только тех целей, с которыми не могут справиться другие системы, то есть баллистических ракет и так называемых "сверхзвуковых" крылатых ракет россиян ("Кинжалов").
Когда Украина получит ЗРК Patriot – смотрите видео: