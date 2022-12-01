Что такое ЗРК Patriot, почему они так важны для ПВО и почему их появление в Украине не может рассматриваться как попытка эскалации – анализирует 24 канал.

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Обратите внимание! В октябре 2022 года, во время встречи министров обороны стран-участниц антироссийской коалиции "Раммштайн-6", было принято решение о создании в Украине интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны и построении эшелонированной защиты от российских ракет.



О масштабном проекте по защите украинского неба можно прочитать здесь.

Реализация этого амбициозного проекта уже началась. Украина получила и эффектно использует средства ПВО малой и средней дальности, в частности, современные системы NASAMS и IRIS-T, впрочем, последние события требуют передачу Украине систем большой дальности, в первую очередь – ЗРК Patriot.

О такой возможности заговорили еще в середине 2022 года, ЗРК Patriot могли стать частью программы ленд-лиза. Также о планах передачи Украине американских систем говорил и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Пусть это оружие, которое присылается, служит лучше для защиты украинского неба. Таким образом, оно также будет служить для защиты польского неба,

– заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 27 ноября.

Почему на Западе сомневаются передавать ли Patriot Украине После инцидента в польском Пшеводуве Германия заявила о перебазировании своих ЗРК Patriot, находящихся на вооружении Бундесвера, в Польшу на границу с Украиной. В ответ польские политики заявили о необходимости немедленной передачи этих ракет Украине. Германия еще не объявила о согласии – в Берлине, а также на уровне ЕС и НАТО, еще продолжаются дискуссии по этому поводу.



Главное препятствие – опасение, что Россия воспримет передачу современных систем ПВО Украине как "чрезмерную эскалацию". Впрочем, с каждым днем опасения исчезают, а в мире растет уверенность в победе Украины. Сейчас уже очевидно, что прибытие ЗРК Patriot в Украину – только вопрос времени.

Что такое ЗРК Patriot

Patriot – сейчас лучшее и, пожалуй, самое известное средство ПВО в мире. Название ЗРК – на самом деле обратная аббревиатура от Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (на русский это можно перевести следующим образом – Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели).

Кстати, российским аналогом Patriot являются системы С-400, однако преимущества "анало-говнетов" остаются в основном на бумаге, в то же время "американец" свою эффективность доказывает в реальном мире. В настоящее время ЗРК Patriot является основным средством ПВО средней и большой дальности в НАТО.

Это универсальный ЗРК, способный перехватывать цели на большом расстоянии и по-настоящему "закрыть небо". Так, например, только 4 комплекса могут прикрывать полностью большой город. ЗРК имеет очень чувствительные радары, способные обнаруживать цели от самых маленьких до самых больших чрезвычайно эффективно.

Как работает Patriot – смотрите мощное видео:

Важным преимуществом Patriot является его многовекторность. Этот ЗРК может одновременно выявлять и распознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать 8 из них, а также выпускать и наводить на каждую из 8 до 3 ракет.

Составляющие батареи MIM – 104 Patriot:

пункт управления огнем,

РЛС AN/MPQ-65,

6 пусковых M903 (опционально – 4),

машина связи,

полевая электростанция.

ЗРК Patriot – это большая семья, которая постоянно расширяется, обновляется и модернизируется. Последние разработки способны перехватывать даже баллистические ракеты, что очень актуально для Украины в разрезе информации о возможном приобретении россиянами иранских ракет "Fateh-110" и "Zolfaghar".

Пока украинское ПВО не способно сбивать такие цели, а появление Patriot и его успешная интеграция в украинскую систему ПВО могло бы эту ситуацию исправить.

Старые, но эффективные Какие основные преимущества и недостатки ЗРК С-300

В будущем ЗРК Patriot должна полностью заменить устаревшие советские С-300, но сейчас "американцы" должны создать с ними успешный тандем по защите украинского неба. Это непростая, но амбициозная задача. ЗРК Patriot – сложная система, требующая длительного обучения с ней, координации со спутником и сложного процесса интеграции в систему эшелонированной ПВО. Впрочем, высокие результаты и эффективность все должны компенсировать.

ЗРК Patriot – основные характеристики:

Дальность перехвата аэродинамических целей: 80 км (в секторе 90 градусов), в последних модификациях: до 150 – 160 км ракетой PAC-2;

160 км ракетой PAC-2; Дальность уничтожения баллистических целей: 50 км ракетой PAC – 3 MSE;

Дальность уничтожения баллистических целей: 50 км ракетой PAC – 3 MSE;

3 MSE; Минимальная дальность перехвата цели: 3 километра;

Максимальная высота перехвата цели: 24,2 километра;

Минимальная высота перехвата цели: 0,06 километра;

Количество одновременно обстреливаемых целей: 8 (в секторе 90 градусов);

Скорость ракеты: до 4,1 Маха;

Количество ракет в пусковой: до 4 PAC-2, до 16 PAC-3 MSE;

Вероятность поражения цели: 0,8 (в боевых условиях – 0,4 – 0,6);

Вес ракеты: 912 кг;

Вес ракеты в ТПК: 1696 кг;

Диаметр: 0,41 метр;

Длина: 5,31 метра;

Время работы двигателя ракеты: 12 секунд;

Система наведения: на среднем участке – радиокомандная; на конечном – радиолокационная TVM;

радиокомандная; на конечном – радиолокационная TVM; Боевая часть: осколочно-фугасная;

Боевой заряд БЖД: обычное взрывчатое вещество;

Подрывник: ХМ818, неконтактный;

Габариты контейнера: 0.99 метра – 1.09 метра – 6.1 метра;

Время развертывания с марша: 30 минут.

Сколько стоит ЗРК Patriot

ЗРК Patriot стоит на вооружении большинства стран НАТО. Их производит американская компания Raytheon.

Одна батарея Patriot (4 ПУ на батарею) может стоить от 550 миллионов до 1,1 миллиарда долларов в зависимости от конфигурации и различных опций.

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Последними известными продажами ЗРК Patriot являются контракты на поставку 7 батарей Румынии на 3,9 миллиарда долларов, а также Польше – на 4,75 миллиарда долларов. Последняя получила 4 батареи MIM-104 Patriot PAC-3+ с усиленной конфигурацией и возможностями.

Стоимость пуска одной ракеты из ЗРК Patriot составляет 3 миллиона долларов. Да, это довольно дорогое удовольствие, эти ЗРК должны работать над перехватом только тех целей, с которыми не могут справиться другие системы, то есть баллистических ракет и так называемых "сверхзвуковых" крылатых ракет россиян ("Кинжалов").

Когда Украина получит ЗРК Patriot – смотрите видео: