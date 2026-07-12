Того ж дня він відвідав Україну. Про смерть повідомили на його сторінці в X.

Чому помер Ліндсі Грем?

У Офісі сенатора повідомили, що смерть настала через короткочасну раптову хворобу.

Увечері в суботу, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем пішов з життя через коротку та раптову хворобу. Сім'я сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно важкий період,

– йдеться в офіційній заяві.

Раніше цього дня сенатор США Ліндсі Грем побував на виробництві українських безпілотників SkyFall.

А лише за декілька днів до смерті, 9 липня, політику виповнився 71 рік.