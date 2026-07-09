Саміт НАТО в Анкарі 7 – 8 липня добіг свого кінця, і це означає, що вже можна детально розібратися із тим, що дав нам цей захід і як рішення лідерів вплинуть на обороноздатність альянсу.

На полях саміту відбулася доленосна і довгоочікувана зустріч президента Зеленського із Дональдом Трампом, яка принесла несподівані, але дуже позитивні сюрпризи. Союзники збільшують витрати на оборону, заміняють американське озброєння на європейське та тепер більш реалістично дивляться на перспективу активної участі США в обороні континенту. Марк Рютте далі підлещується до Трампа і його стратегія спрацьовує – очільник США не влаштовував великих шоупрограм на саміті й утримувався від відкритих конфліктів із союзниками.

24 Канал проаналізував основні результати саміту для України, неочікувані моменти, ексклюзиви та цікаві деталі з залаштунків Анкари.

Автор статті – журналіст і телеведучий 24 Каналу Даніель Ткіє – працював на саміті НАТО всі ці дні безпосередньо в Анкарі, був у тій самій кімнаті, де Трамп зустрічався із Володимиром Зеленським і оголосив про те, що йому "наспівала невідома пташечка". Ба більше опинився серед тих, кого президент Трамп, сподіваємось, що жартома, назвав "Fake News".

Читайте у статті 24 Каналу про неочікуваний успіх для України в Анкарі, офіційно підтверджені мільярди на зброю, ліцензії для Patriot та несподівану прихильність Дональда Трампа.

Союзники досягли консенсусу по сумі військової допомоги

Наразі головний підсумок саміту в Анкарі – військова допомога для України стане більш передбачуваною та довготривалою.

Союзники таки досягли домовленостей по питанні сум внесків на допомогу. Як йдеться у фінальній декларації саміту, цього року держави-члени альянсу зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні, а також обіцяють виділити ще 70 мільярдів євро у 2027 році.



Війна в Україні та підтримка українського спротиву стала головною темою саміту / Фото – Офіс Президента України

Раніше ми писали про те, що це рішення не легко далося союзникам, адже деякі країни, як от Італія, були проти закладення такої ж суми аж на 2027 рік, але консенсус таки переважив у "центрах ухвалення рішень". Лідери НАТО розуміють, хто насправді зараз обороняє європейський континент та є найбільшим гарантом безпеки у Європі на відміну від США та їх неоднозначної позиції. Про це чітко було вказано у фінальній декларації:

Україна сприяє трансатлантичній безпеці, і держави-члени альянсу єдині у своїй непохитній підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Європейські держави-члени альянсу і Канада нині фінансують переважну більшість безпекової допомоги Україні коштом двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. Держави-члени альянсу підкреслюють, що така допомога повинна бути справедливою, передбачуваною і сталою у довгостроковій перспективі.

Щодо інших стратегічних питань – поки глухий кут, зокрема щодо перспективи членства в НАТО. Нагадаємо, про це активно говорили на саміті 2024 року в Вашингтоні.



Президент нагадує союзникам про їхні обіцянки / Фото – Офіс Президента України

В Анкарі про це взагалі ніхто намагався не згадувати. І лише президент Зеленський врешті-решт вирішив таки зробити відповідну заяву, щоб активізувати можливі дискусії. Або хоча б просто нагадати.

Ми підвищили рівень перехоплення російських дронів типу "Шахед" до понад 90%. Це означає, що тисячі російських дронів знешкоджують щотижня. І – з усією повагою – жодна інша країна не має можливості захищатися від дронових атак у таких масштабах. Ми також маємо гарні спроможності щодо перехоплення ракет. І я маю питання до вас: чи справді ви вірите, що буде правильним залишати поза межами НАТО країну та народ із такими оборонними можливостями?,

– президент Зеленський не дає забути союзникам про їхні обіцянки, які були оголошені в Вашингтоні 2 роки тому.

Такого точно не очікували почути на саміті, але ніхто із лідерів так і не відповів на поставлене запитання з боку президента України – ні неофіційно, ні офіційно, ні в будь-якій публічній декларації.

Союзники й далі бояться Росії та не готові до рішучих кроків до прийняття України до альянсу в час війни. Звісно, ніхто не хоче захищати Україну на полі бою у разі активізації статті 5.

Цікаво, що, ймовірно, навіть США не будуть поспішати захищати європейський континент у разі нападу з боку Росії – союзники це розуміють та стають більш незалежними з військового погляду. А ще – дивляться в бік України. Про це, до речі, нещодавно прямо сказав британський військовий аналітик Майкл Кларк.

професор Майкл Кларк британський військовий аналітик та експерт Sky Найкраща армія в Європі на сьогодні – це українська армія. Вона воює, виконує свою роботу та безперервно впроваджує інновації безпосередньо на полі бою. Вона випереджає росіян у цьому аспекті. У Лондоні ми зараз активно обговорюємо, чого саме нам потрібно навчитися в України. Ми перебуваємо в процесі трансформації наших збройних сил до 2030-х років, переходячи до шостого покоління війни. І кожне джерело інформації, яке ми маємо щодо використання ракет, дронів, наземних операцій, безпілотних наземних платформ – абсолютно все ми зараз переймаємо з українського досвіду.

Трамп – наш. Що змусило президента США стати другом України

Бачити зустріч Трампа із Зеленським безпосередньо у кімнаті переговорів – це досить цікавий досвід, коли міжнародна політика твориться у тебе на очах. Найбільш неочікуваний успіх для України на саміті НАТО – рішення Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Про це було оголошено безпосередньо під час зустрічей із Зеленським. Інсайдів про те, що це буде оголошено саме на саміті – не було, лише сміливі припущення деяких експертів, втім, навіть вони говорили про це, як теоретичну можливість.



Зустріч Зеленського з Трампом перевершили всі очікування / Фото – Офіс Президента України

Натомість, що про це буде оголошено ось так, – ніхто (зовсім ніхто) цього не очікував. І це надважливі новини для України, адже в Сил оборони нині гострий дефіцит ракет до систем ППО та інколи просто немає чим збивати російську балістику. Україна давно працювала над цим запитом, але лише зараз вдалося "долупити цю скалу".

Трамп, всупереч інсайдам (точніше – вкидам), був у хорошому настрої: робив компліменти Володимиру Зеленському та окремо відзначив мужність бригадного генерала ЗСУ Павла Паліси, який є заступником керівника Офісу Президента України. Загалом між Зеленським і Трампом склалися хороші робочі відносини – атмосфера під час зустрічі була позитивною.

Видно, Трамп уже знайшов спільну мову не лише із Зеленським, а й з усією українською командою. Цього разу ніхто не "грав у карти", як це було в лютому 2025 року. Звісно, Трамп зробив і кілька заяв у своєму стилі, зокрема сказав, що і Путін, і Зеленський мають непрості характери.



Обличчя панів Міллера та Гегсета під час зустрічі їхнього шефа з президентом України як окремий жанр / Фото – Офіс Президента України

Але всі вже звикли до того, що у президента США часто буває "вільний" плин думок, який за лічені хвилини розлітається на весь світ, адже свої міркування він майже завжди озвучує публічно. Йому завжди хочеться, щоб весь світ говорив про нього і про його нові "ідеї". Трамп часто ділить людей на категорії "друг" і "ворог". На саміті він заявив, що приїхав до свого "друга" – президента Ердогана. Володимир Зеленський також, видно, став для нього другом принаймні на цей момент.

Водночас "ворогів" Трамп бачить серед інших союзників по НАТО, які також були присутні в Анкарі. Причина – вони не підтримали США у війні проти Ірану та недостатньо витрачають на оборону (хоча 5% не витрачають навіть самі США). Зокрема, він розкритикував Іспанію та анонсував припинення торгівлі з країною (у цьому на нього чекає сюрприз, бо це технічно неможливо, відповідно до правил ЄС).

Але головна проблема не в атаках на іберійський хамон, а в тому, що Дональд Трамп, на жаль, досі не знає, як діяти далі щодо Путіна. Коли його запитали про посилення тиску на Росію, він відповів, що вже це робить, однак було помітно, що він вагався. Після цього Трамп навіть звернувся до журналістів із запитанням, що, на їхню думку, йому варто сказати російському диктатору під час наступних телефонних розмов. Тут виникає питання: чи він вважає, що вже використав усі важелі впливу, чи справді не знає, як ще посилити тиск на Росію.

Добру пораду Трампу міг би дати його друг і партнер по грі в гольф, американський сенатор Ліндсі Грем. На полях Cаміту в ексклюзивній розмові він розповів 24 Каналу, що президенту США слід сприяти ухваленню закону про запровадження тарифів для країн, які купують російську нафту й газ.

Ліндсі Грем сенатор США, прихильник України та друг Дональда Трампа Трамп вже тисне на Росію, але нам потрібно більше тиску на Москву. Я б хотів бачити, щоб той закон про санкції проти Росії, який я представив у Конгресі, був прийнятий. Цей інструмент дозволив би президенту Трампу ввести тарифи проти тих країн, які досі купують дешеву російську нафту. Президент Трамп ввів 25% тарифи проти Індії через купівлю російської нафти, і це свого часу спрацювало. Ми маємо у руках деякі інструменти тиску на Путіна у рамках економічних заходів. Це закон про санкції, який я вніс на розгляд Конгресу. Крім цього, потрібно надати більше спроможностей Повітряним силам України та зробити все, аби росіянам стало складніше проривати українську протиповітряну оборону. Я хочу, аби цього літа все складалося на користь України.

Цікаво, що Трампу справді подобається спілкуватися з журналістами, попри його постійні заяви про Fake News. Американський президент явно любить увагу до своєї персони та інтерес із боку медіа – це, без сумніву, тішить його его. Саме тому він так часто робить публічні, інколи хаотичні заяви, нерідко озвучуючи все, що спадає йому на думку. Не дарма ж він за його власними словами, №1 у ТікТоці.



Дональд Трамп став приязним до України / Фото – Офіс Президента України

Окремо Трамп багато говорив про Іран. Він неодноразово повторював, що іранці є "непорядними людьми" та не дотримуються досягнутих домовленостей. Також Трамп попросив міністра оборони США Піта Гегсета прозвітувати про військові успіхи. Уже цієї ночі США завдали ударів по Ірану у відповідь на аналогічні дії з боку Тегерана.

Важливо, щоб ескалація навколо Ірану знову не змістила фокус уваги з України, адже в такому випадку до нас вже не доїдуть американські перемовники та ракети до систем ППО. Тепер очікуємо на виконання обіцянок щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot.

Сподіваємося, що Трамп не забуде про те, що наобіцяв у Анкарі та не змінить свою позицію одного ранку. А для американських виробників Patriot його слова не стали несподіванкою.

Масштабне переозброєння НАТО та військова автономність

Європейські лідери дійсно усвідомили, що їх доля лише у власних руках, а покладатися зараз у ці непевні часи потрібно лише на себе. На полях саміту НАТО пройшов форум оборонних індустрій, який 24 Канал теж висвітлював.

Лідери НАТО вирішили замінити парк вже застарілих літаків раннього попередження та управління (AWACS) американського виробництва, шведськими GlobalEye. Ухвалено рішення щодо закупівлі до 10 літаків GlobalEye шведської компанії Saab.

Ми раді повідомити, що НАТО планує замінити свій парк літаків AWACS на літаки GlobalEye. Це свідчить про те, що Швеція ставиться до питань оборони та безпеки з найвищою серйозністю і має унікальну оборонну промисловість,

– фіксує зміну пріоритетів Європи прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

У шведському Міноборони зазначили, що літак GlobalEye забезпечує саме той рівень передового ситуаційного інформування, який необхідний сучасним системам оборони для боротьби з усім – від дронів і ракет до інших видів загроз.



Швеції подобається бути членом НАТО / Фото – Офіс Президента України

Виграє від військової автономності Європи й французька компанія AirBus. Європейські країни-члени закуплять військово-транспортні літаки A400M від Airbus. У проєкті беруть участь Бельгія, Хорватія, Франція, Польща, Іспанія, Велика Британія та Туреччина. Усі країни-члени розділять витрати на закупівлю літаків та будуть спільно ними користуватися.

Також європейці закуплять більше американського озброєння, як про це зазначив Дональд Трамп. Без американської компанії Northrop Grumman тут не обійшлося. До речі, CEO компанії був особисто присутній на форумі оборонної індустрії. Отже, йдеться про придбання стратегічних безпілотних літальних апаратів MQ-4C Triton, які призначені для проведення розвідки, спостереження та рекогносцировки на великих відстанях.

У програмі беруть участь Норвегія, Фінляндія, Німеччина та Данія. Таким чином, союзники прагнуть покращити можливості зі збору розвідувальної інформації та моніторингу потенційних загроз.



Роль "заклинача змій", яку обрав Марк Рютте у спілкуванні з Трампом, принесла користь Україні / Фото – Офіс Президента України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що загалом в Анкарі було підписано збройні угоди на суму 50 мільярдів доларів США. У фінальній декларації йдеться про те, що минулого року європейські члени альянсу і Канада збільшили інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів США. Крім цього, не забули й у НАТО про загрозу з боку дронів. Також було надано зелене світло на розвиток антидронових технологій на 40 мільярдів євро.

Сьогодні ми запускаємо ініціативу НАТО Drone Edge. Завдяки цій ініціативі союзники інвестують понад 40 мільярдів доларів у спроможності боротьби з безпілотниками протягом наступних 5 років. До цього проєкту приєдналися Фінляндія, Франція та Швеція, в результаті чого загальна кількість країн-членів альянсу, яка бере участь у цьому, досягла 20, а у восьми країнах-членах вже діють 16 навчальних центрів використання дронів. Разом ми будуємо альянс, який буде готовий до використання безпілотників. Ми використовуємо найновіші інноваційні технології, інвестуємо в нашу трансатлантичну оборонну промисловість та вивчаємо реальні уроки з поля бою в Україні,

– Марк Рютте про нову роль дронів у європейській безпеці.

Великий успіх України

Підсумовуючи результати саміту, можна сказати одне – це великий неочікуваний, але бажаний успіх для України. Військова допомога стане більш передбачуваною та довготривалою – 140 мільярдів євро було закладено у документах на 2026 – 2027 роках.

Європейські союзники все більше усвідомлюють свою відповідальність за безпеку та оборону й збільшують витрати та купують більше зброї вітчизняного виробництва. 50 мільярдів доларів на оборонні контракти, які були підписані на саміті – це не жарти.

Усі російські пропагандисти вже рознесли ці новини про купівлю шведських літаків спостереження, заправників, американських дронів та французьких AirBus. У Москві меседж був почутий та зрозумілий – Європа бере на себе відповідальність за безпеку та менше покладається на добру волю "американських царів".

Президент США Дональд Трамп приємно вразив – є рішення щодо ліцензій на виготовлення ракет до систем ППО Patriot. Звісно, на це піде певний час, потрібні ще формальні вказівки американським оборонним компаніям, адже на зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що поки з ним не спілкувався. Можливо, не мав часу, або ухвалив це рішення в останній момент, але таку розмову варто провести, адже від цього будуть залежати дедлайни й технологічні нюанси.



Початок чудової дружби (с) / Фото – Офіс Президента України

Трамп в Анкарі продовжує лінію поведінки, обрану в Евіані та Парижі на саміті G7. Тепер він більш тепло відгукується про президента України й вже не звинувачує останнього у затягуванні війни. На зустрічі 8 липня він заявив, що Володимир Зеленський точно хотів би займатися відбудовою країни, а не війною.

Будемо сподіватися, що швидко Трамп не передумає, а російським перемовникам не вдасться так легко знову зманіпулювати Віткоффом і Кушнером, які, нагадаємо, можуть відвідати Москву до кінця літа.

Так чи інакше, Україна входить у новий етап переговорного процесу у позиції сили – як на полі бою, так і за столом переговорів з американською стороною. Тепер м'яч на боці США – очікуємо ліцензію на Patriot і новий тиск на Росію для активізації переговорного процесу та примусу Путіна до припинення вогню. Решту зроблять Сили оборони України та наші європейські союзники, які тепер все менше бояться брати на себе відповідальність.