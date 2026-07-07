Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє поспілкувався з американським сенатором Ліндсі Гремом про те, чи готовий Трамп змінити підхід до переговорів. Сенатор пояснив, які економічні та військові інструменти Вашингтон може використати, щоб змусити Росію рухатися до припинення війни.

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Трамп готовий посилити тиск на Росію

Напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп знову заявив, що хоче сприяти укладенню угоди між Україною та Росією. Водночас після переговорів з українським президентом він може зателефонувати Володимиру Путіну, однак у Вашингтоні дедалі частіше наголошують: самих розмов із Кремлем недостатньо.

Даніель Ткіє особисто запитав сенатора Ліндсі Грема, чи готовий президент США натиснути на Москву заради завершення війни. Республіканець відповів ствердно, але наголосив, що наявних заходів поки недостатньо.

Думаю, так. Президент Трамп уже тисне на Росію, але нам потрібно значно більше тиску на Москву,

– заявив Грем.

Одним із головних важелів має стати внесений ним до Конгресу законопроєкт про санкції. Документ дозволить американському президентові запроваджувати тарифи проти держав, які купують дешеву російську нафту та продовжують фінансувати Кремль.

Я хотів би, щоб закон про санкції проти Росії, який я вніс до Конгресу, був ухвалений. Цей інструмент дозволить президенту Трампу вводити тарифи проти країн, які купують дешеву російську нафту,

– наголосив сенатор.

Грем навів як приклад 25-відсоткові тарифи, запроваджені Трампом проти Індії через закупівлю російської нафти. За його словами, такий тиск уже продемонстрував результат, тому Вашингтон має й надалі бити по доходах Москви, паралельно посилюючи Україну.

Ми маємо у своїх руках економічні інструменти для тиску на Путін,

– підкреслив Грем.

Новий підхід США може поєднати переговори з реальними важелями впливу: вторинними тарифами проти покупців російської нафти та додатковою військовою підтримкою України. Саме це, на думку сенатора, здатне змусити Путіна відчути ціну продовження війни.

Грем закликав посилити українську ППО

Економічний тиск на Москву має супроводжуватися зміцненням української оборони. Грем вважає, що Сполученим Штатам потрібно розширити можливості Повітряних сил України та допомогти їм ефективніше протидіяти російським атакам.

Потрібно надати більше спроможностей Повітряним силам України та зробити все, аби росіянам було складніше проривати українську протиповітряну оборону. Я хочу, щоб цього літа все складалося на користь України,

– заявив сенатор.

На запитання, чи готовий Трамп після загострення навколо Ірану знову зосередитися на російсько-українській війні, Грем відповів ствердно. Він нагадав, що американський президент уже розмовляв телефоном із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, а сам сенатор особисто зустрічався з Трампом та українським лідером. За словами Грема, президент США справді прагне завершити війну, але домовленість має бути чесною та справедливою.

Водночас нинішнього тиску на Кремль недостатньо, адже Україна вже погоджується на припинення вогню, тоді як остаточне рішення залежить від Путіна.

Зараз усе залежить від Путіна. Україна готова припинити вогонь хоч завтра. Потрібно більше тиснути на Путіна та натиснути на його клієнтів. Без нафтогазових грошей він не протримався б навіть тижня,

– наголосив Грем.

Вашингтон може бити не лише безпосередньо по Росії, а й по країнах, які продовжують купувати її нафту та газ. Запровадження тарифів проти таких держав, на думку сенатора, здатне перекрити Кремлю головне джерело доходів і наблизити завершення війни.

Грем пояснив, як Трамп може посилити тиск на Росію: дивіться відео