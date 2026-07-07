Про це повідомляють джерела Reuters.

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Чому Омський НПЗ зупинився і яке це має значення?

Удар по підприємству, розташованому в глибині Сибіру, став однією з найдальших атак України за весь час повномасштабної війни.

Зупинка роботи заводу, який є найбільшим виробником бензину в Росії, може ще більше посилити дефіцит пального в країні.

За інформацією джерел видання, під час атаки загорілася та була пошкоджена установка первинної переробки нафти CDU-10, яка забезпечує близько 38% виробничих потужностей заводу. Її добова потужність становить 24 580 тонн.

Починаючи з 7 липня, Омський НПЗ також припинив продавати бензин і дизельне пальне на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

Джерела також повідомили, що було зупинено ще одну установку первинної переробки – CDU-11, яка забезпечує близько 37% потужностей підприємства та може переробляти до 24 тисяч тонн нафти на добу.

Сама установка не зазнала удару, однак були пошкоджені мережі, необхідні для її роботи. CDU-11, введена в експлуатацію у 2023 році, може відновити роботу найближчим часом.

Крім того, Омський НПЗ має дві законсервовані установки первинної переробки – CDU-7 та CDU-8, кожна з яких здатна переробляти по 10 тисяч тонн нафти на добу. Теоретично їх можна знову запустити.

У 2024 році Омський НПЗ переробив близько 22 мільйонів тонн нафти, виробивши 5 мільйонів тонн бензину та 8 мільйонів тонн дизельного пального.