Міністр оборони Михайло Федоров розповів про досі невідому спецоперацію України, її результати, а також поділився унікальними кадрами.

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Що відомо про операцію "Ашан"?

Торік держава виділила додаткові кошти на проведення операції "Ашан". Завдяки цьому українські військові накопичили спеціальні дрони, зібрали розвідувальні дані та завдали масованих ударів по техніці Росії у глибокому тилу.

За три доби Сили оборони атакували 949 ворожих цілей, після чого росіяни відвели частину техніки від лінії фронту. На відновлення втрат ворогу знадобилися місяці.

Федоров розповів, що кілька тижнів тому операцію повторили. Цього разу головною ціллю стала російська артилерія, для ураження якої розробили новий боєприпас. У результаті українські військові вдарили по 231 цілі, з яких 171 було знищено.

Міністр зазначив, що за два етапи операції "Ашан" Сили оборони уразили загалом 1180 російських цілей.

Кожна така операція – це не лише знищена техніка. Це зірвані плани ворога, менше можливостей для його наступу та більше шансів зберегти життя наших військових,

– підсумував чиновник.

Операція "Ашан": дивіться відео

Раніше Федоров повідомляв, що у червні Сили оборони України атакували понад 200 тисяч російських цілей. Минулого місяця було уражено рекордну кількість російської артилерії, перехоплено майже 50 тисяч безпілотників і завдано рекордних втрат автомобільній та мототехніці окупантів.