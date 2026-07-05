Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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Яких рекордних втрат завдала Україна окупантам?

За словами Федорова, кількість ударів по логістичних об'єктах противника продовжує зростати. Крім того, майже вдвічі збільшилася кількість уражень цілей, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Також у червні значно зросла інтенсивність ударів по військових об'єктах російських окупантів у тимчасово окупованому Криму. За підсумками місяця українські військові ліквідували або завдали важких поранень майже 28 тисячам російських військовослужбовців.

Окрім цього, у червні було встановлено одразу кілька рекордів:

уражено рекордну кількість російської артилерії;

перехоплено 49 575 ворожих крилатих і коптерних безпілотників – це найкращий показник за весь час;

зафіксовано рекордну кількість ураженої автомобільної та мототехніки противника.

Михайло Федоров зазначив, що всі результати підтверджені відеофіксацією. За його словами, система "єБали" дозволяє в режимі реального часу аналізувати ситуацію на полі бою, швидко визначати найефективніші рішення та масштабувати їх на всі підрозділи Сил оборони України.