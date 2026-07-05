Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Смотрите также: Украина уже тестирует лазерную ПВО: Федоров раскрыл первые результаты

Какие рекордные потери нанесла Украина оккупантам?

По словам Федорова, количество ударов по логистическим объектам противника продолжает расти. Кроме того, почти вдвое увеличилось количество поражений целей, расположенных на расстоянии более 50 километров от линии боевого столкновения.

Также в июне значительно возросла интенсивность ударов по военным объектам российских оккупантов во временно оккупированном Крыму. По итогам месяца украинские военные ликвидировали или нанесли тяжелые ранения почти 28 тысячам российских военнослужащих.

Кроме этого, в июне было установлено сразу несколько рекордов:

поражено рекордное количество русской артиллерии;

перехвачено 49 575 вражеских крылатых и коптерных беспилотников – это самый лучший показатель за все время;

зафиксировано рекордное количество пораженной автомобильной и мототехники противника.

Михаил Федоров отметил, что все результаты подтверждены видеофиксацией. По его словам, система "еБалы" позволяет в режиме реального времени анализировать ситуацию на поле боя, быстро определять самые эффективные решения и масштабировать их на все подразделения Сил обороны Украины.

Министр также поблагодарил украинских военных за ежедневную службу и высокие результаты в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Силы обороны стремятся уничтожать не менее 200 российских военных на каждый квадратный километр фронта. По его словам, главная задача ВСУ – не допустить продвижения врага и нанести ему такие потери, чтобы наступление стало для России слишком дорогим.

К слову, с начала 2026 года Силы обороны Украины с помощью дронов поразили более 800 тысяч верифицированных российских целей, сообщил глава оборонного ведомства Федоров. По его словам, беспилотники обеспечивают более 90% поражений врага, а за полгода украинские военные ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч оккупантов. Среди пораженных целей – личный состав, артиллерия, системы ПВО, штабы, склады, транспорт и средства РЭБ.