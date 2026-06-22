Об этом написал министр обороны Украины Михаил Федоров.

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Каковы результаты работы по российским целям за полгода?

Михаил Федоров подчеркнул, что украинские военные систематически разрушают логистику и наносят удары по критически важным целям в тылу противника. По словам министра, именно дроны сегодня обеспечивают более 90% поражений врага.

С начала года подразделения беспилотных систем поразили более 800 000 верифицированных целей противника. Среди них — личный состав, средства ПВО, артиллерия, РСЗО, БПЛА, НРК, транспорт, штабы, склады и средства РЭБ,

– написал глава Минобороны.

Він також зауважив, що за пів року було ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових. Окрім того, як написав Федоров, травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони.



"Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", – написав мОн также отметил, что за полгода было уничтожено или тяжело ранено около 167 000 российских военнослужащих. Кроме того, как написал Федоров, май стал самым результативным месяцем для Сил обороны.



"В течение месяца они поразили более 181 000 целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 оккупантов", — написал министр обороны.

Михаил Федоров напомнил, что за каждое подтвержденное поражение военные получают еБаллы, которые через Brave1 Market обменивают на дроны, НРК, средства РЭБ и компоненты.

Благодаря системе еБаллов мы видим, какие технологии и подразделения дают наилучший результат, и быстро масштабируем эти решения на все вооруженные силы,

– написал глава Минобороны Украины.

Он также отметил, что по поручению президента украинские военные продолжают изматывать врага одновременно в трех сферах — в воздухе, на земле и в экономике.

"Спасибо каждому военному за результат. Именно вы формируете новую доктрину ведения войны в режиме реального времени", — резюмировал Федоров.іністр оборони.

Напомним, что утром 22 июня Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные уничтожили ещё 1 190 человек. Кроме того, оккупанты потеряли танк, 2 средства ПВО, артиллерийские системы, боевые бронированные машины и другую технику.