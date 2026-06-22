Чтобы восполнить нехватку в своих истощенных войсках, власти прибегают к силовым мерам – мужчин массово задерживают прямо на улицах, а затем заставляют подписывать контракты с минобороны.

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Сколько российских военных и техники уничтожено с начала войны?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 июня 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 393 140 (+1 190) человек;

танков – 12 050 (+1);

боевых бронированных машин – 24 805 (+8);

артиллерийских систем – 44 530 (+51);

РСЗО – 1 886 (+1);

средства ПВО – 1437 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземные робототехнические комплексы – 1712 (+9);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 366 164 (+2 015);

крылатые ракеты – 4 787 (+0);

корабли/катера – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 110 201 (+384);

специальная техника – 4321 (+5).

Потери россиян в войне на 22 июня 2026 года / Фото Генштаб

В России снова заговорили о возможной мобилизации, однако Кремль пока не объявляет о ней официально.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, в настоящее время власти восполняют потери на фронте за счет денежных выплат, вербовки и других скрытых методов.

Эксперт считает, что Путин будет пытаться как можно дольше откладывать новую волну мобилизации, ведь она может спровоцировать отток трудоспособного населения, усугубить дефицит кадров и нанести удар по экономике.

По мнению Грабского, если Кремль все же объявит мобилизацию, это станет свидетельством того, что скрытых способов пополнения армии уже недостаточно.

В то же время даже масштабный призыв не гарантирует усиление российской армии, ведь новобранцев нужно обеспечить, обучить и интегрировать в воинские подразделения.