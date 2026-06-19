17 июня в соцсетях появилось видео, на котором люди в военной форме сажают мужчин в микроавтобус. Женщины, окружившие машину, кричат, что тех заставили подписать контракт, плачут, а затем встают перед микроавтобусом, не давая ему уехать. Об этом пишет "Медиазона".

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Что известно о силовой мобилизации в Пензе?

Издание выяснило, что ролик снят возле здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы на улице Складской.

Женщины пытаются отбить мужчин в Пензе: смотрите видео

В комментариях под видео люди сообщают об облавах на мужчин в Пензе в разных концах города.

Так, в пензенском микрорайоне "Спутник" полицейские устроили поквартирный обход.

Поголовно всех "проверяют", останавливают машины, общественный транспорт, мужчин забирают и отвозят подписывать контракт, облавы по всему городу,

– цитирует проект "Идите в лес" своего подписчика.

"Бусификация" в микрорайоне "Спутник": смотрите видео

Как пишет "Говорит НеМосква", в Пензе началась паника. Жители предупреждают друг друга о местах облав и жалуются, что "местные СМИ молчат".

Россияне всерьёз запаниковали / Фото из соцсети

Похожая ситуация в райцентрах Каменке и Кузнецке.

По словам людей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ГАИ. Они задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны.

Силовая мобилизация на улицах Пензы: смотрите видео

Силовики также останавливают общественный транспорт и проводят там рейды. Некоторых забирают из личных автомобилей, а одиноких мужчин-пешеходов заталкивают в микроавтобусы и отвозят в военкомат, а уже там избивают.

Забрали 20 человек: кого-то за молоком пошёл, кого-то с мусорки забрали, кого-то с трактора вытащили, кого-то с рыбалки забрали. Ещё какого-то пастуха забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают,

– пишет российский канал со ссылкой на местных жителей.

В Кузнецке таксисты якобы отвозят мужчин в полицию вместо места назначения. Там их принуждают к отправке на войну. Всех пойманных на улице якобы свозят в военкомат на Складской улице в Пензе.

В городских чатах распространяются слухи о том, что силовикам якобы поставлена задача набрать на войну 1500 человек.

Жительница Каменки жалуется на "бусификацию": послушайте аудиозапись

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, то, что происходит в Пензе, — это "бусификация" с принуждением к подписанию контракта. К "вылову" мужчин привлечено подразделение Росгвардии.

Андрющенко уточнил, что в июне 2025 года Росгвардия уже проводила рейды в Пензе по выявлению уклонистов от воинского учета.

Он добавил, что эта новость свидетельствует о реальной нехватке людей у россиян на фронте.

Андрющенко считает, что уже осенью Владимир Путин может объявить новую мобилизацию из-за больших потерь российской армии и нехватки военных. По его словам, если Россия не пополнит войска, её позиции на фронте могут быстро ухудшиться. Андрющенко не верит, что Кремль выберет путь переговоров, ведь, по его мнению, Путин уже отверг такую возможность.