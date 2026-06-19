17 червня у соцмережах з'явилося відео, на якому люди у військовій формі садять у мікроавтобус чоловіків. Жінки, що оточили машину, кричать, що тих змусили підписати контракт, плачуть, а потім встають перед мікроавтобусом, не даючи йому виїхати. Про це пише "Медіазона".

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Що відомо про силову мобілізацію у Пензі?

Видання з'ясувало, що ролик знятий біля будівлі військкомату Жовтневого та Залізничного районів Пензи на вулиці Складській.

Жінки намагаються відбити чоловіків у Пензі: дивіться відео

У коментарях під відео люди повідомляють про облави на чоловіків у Пензі у різних кінцях міста.

Так, у пензенському мікрорайоні Супутник поліцейські влаштували поквартирний обхід.

Поголовно всіх "гвинтять", зупиняють машини, громадський транспорт, чоловіків пакують і відвозять підписувати контракт, облави по всьому місту,

– цитує проєкт "Ідіть лісом" свого передплатника.

Бусифікація у мікрорайоні "Супутник": дивіться відео

Як пише "Говорить НеМосква", у Пензі почалася паніка. Мешканці попереджають один одного про місця облав та скаржаться, що "місцеві ЗМІ мовчать".

Росіяни не на жарт запанікували / Фото з соцмережі

Схожа ситуація у райцентрах Кам'янці та Кузнецьку.

За словами людей, містом їздять та виставляють пости військові на мікроавтобусах, поліцейські та співробітники ДПС. Вони затримують чоловіків та змушують їх підписувати контракти з Міноборони.

Силова мобілізація на вулицях Пензи: дивіться відео

Силовики також зупиняють громадський транспорт та проводять там рейди. Деяких забирають із особистих автомобілів, а самотніх чоловіків-пішоходів заштовхують у мікроавтобуси та відвозять у військкомат, а вже там б'ють.

Забрали 20 людей: хтось за молоком пішов, когось зі смітника забрали, когось з трактора витягли, когось із рибалки забрали. Пастуха ще якогось забрали з поля. Без розбору під'їжджають, забирають, б'ють,

– пише російський канал із посиланням на місцевих.

У Кузнецку таксисти нібито відвозять чоловіків до поліції замість адреси призначення. Там їх примушують до відправки на війну. Усіх спійманих на вулиці нібито звозять до військкомату на Складській вулиці Пензи.

У міських чатах ширяться чутки про те, що силовикам нібито поставлено завдання набрати на війну 1500 осіб.

Жителька Кам'янки скаржиться на бусифікацію: слухайте аудіозапис

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, те, що відбувається у Пензі, – це бусифікація з примусом до підписання контракту. До "вилову" чоловіків залучено підрозділ Росгвардії.

Андрющенко уточнив, що у червні 2025 року Росгвардія вже проводила рейди в Пензі щодо виявлення ухилянтів від військового обліку.

Він додав, що ця новина доводить реальну нестачу людей у росіян на фронті.

Андрющенко вважає, що вже восени Володимир Путін може оголосити нову мобілізацію через великі втрати російської армії та нестачу військових. За його словами, якщо Росія не поповнить війська, її позиції на фронті можуть швидко погіршитися. Андрющенко не вірить, що Кремль обере шлях переговорів, адже, на його думку, Путін уже відкинув таку можливість.