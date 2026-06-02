На цьому в інтерв'ю 24 Каналу зауважив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що проаналізувавши ситуацію на фронті з повідомлень Генштабу, можна розбити висновок, що до 30% дій становлять контратакуючі заходи українських підрозділів.

Ідею переговорів Путін остаточно відкинув

З огляду на це, як зазначив Андрющенко, на поточному рівні якщо російські війська зупинять свою активність та спробують відсидітися в окопах, в них це не вийде, бо СОУ сьогодні діють доволі інтенсивно. Ворог змушений буде контактувати з українськими FPV-дронами.

"Це означає, що або буде повноцінна мобілізація, або доведеться сідати домовлятися. Щодо другого варіанту, в нього є не вірю. Думаю, що Путін вже остаточно відмовився від ідеї, що буде з Україною домовлятися, в його уявному світі вже взятий не те що Куп'янськ, а він вже на підступах до Києва, не кажучи вже про Донецьку область", – озвучив Андрюшенко.

На думку керівника Центру вивчення окупації, малоймовірним він вважає й сценарій, який обговорюється серед експертів та в ЗМІ, що очільника Кремля хтось з його оточення може усунути. Реальних сигналів, які б вказували це, на його погляд, немає, а всі ті кремлівські війни мають дещо іншу суть.

Що буде, якщо Путін не оголосить мобілізацію?

Керівник Центру вивчення окупації прогнозує, що в осінній період в Росії почнеться мобілізація. Однак, якщо цього не станеться, зі слів Андрющенка, російський фронт почне сипатись з великою швидкістю. Зараз, за його переконанням, критична точка. Він вважає, що якщо порівнювати війни, то нинішня ситуація в межах російсько-української війни ближча до Першої світової, коли сторони зайшли у глухий кут, особливо німці.

Ситуація дуже схожа з погляду на колапс. Жива сила вже нічного не вирішує. Навіть якщо зараз росіяни назбирають пів мільйона бійців, дадуть їм автомати, то що? Це хіба їм раніше допомогло? Тотально це не дасть нічого (результатів на фронті – 24 Канал), а призведе до того, що ще стільки ж сімей залишаться без свого годувальника,

– зазначив Андрющенко.

З його слів, росіяни не дарма зараз ниють про те, що треба виводити з ладу Starlink. Він нагадав, що у 2022 році Росія випробовувала космічну зброю, збили супутник і довкола цього був скандал. Андрющенко не виключає, що противник певним чином може спробувати вплинути на роботу Starlink, розуміючи, що вони є частиною мережі, яка забезпечує ефективні удари з боку України.

"Це буде рівень ескалації, який кардинально змінить ситуацію з погляду на участь партнерів. Тоді будуть діяти інші правила, вступатимуть у війну інші сторони", – припустив Андрющенко.

Підсумовуючи, керівник Центру вивчення окупації звернув увагу і на такий фактор, що в всередині Росії зростає рівень соціальної дестабілізації. Крім того, дається в знаки ситуація довкола сухопутного коридору у Крим. Сили оборони порушують логістику ворога, все частіше палають російські вантажівки на ключовому для російської армії маршруті, а на окупованому півострові паливо продають з обмеженнями через його дефіцит.

Зі слів Андрющенка, нині вперше з 2022 року Україна наближається до ситуації, коли стає можливим закінчення війни з деокупацією територій в межах цього циклу бойових дій, не очікуючи переговорів та дипломатичних рішень.

Путін готуватиме ресурс для літньої кампанії

Нагадаємо, раніше полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан повідомляв, що якщо в Росії буде оголошена мобілізація, то вдасться зібрати до 400 тисяч бійців. Він вказав на те, що рекрутинг і чималі грошові "підйомні" вже не дають необхідних результатів, росіяни не хочуть їхати на війну навіть попри високі виплати.

Світан висловив припущення, що мобілізаційні процеси в Росії можуть розпочатися не восени після виборів до держдуми, а вже цього літа. Адже російському командуванню потрібний ресурс для ведення літньої кампанії, активна фаза якої може бути у серпні. А от ту живу силу, яку вдасться назбирати в осінній період, на його думку, Путін вже готуватиме до наступної кампанії 2027 року.