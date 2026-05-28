На критично важливу перешкоду вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Чому мобілізація не допоможе Росії на фронті?

Кремль традиційно розраховує на чисельну перевагу як ключову сильну сторону у війні проти України. Водночас ефективне використання Україною безпілотників на фронті та удари середньої дальності значною мірою нівелюють цю перевагу, завдаючи російським військам значних втрат.

Разом з тим, через відсутність суттєвих успіхів на полі бою, високі втрати та загальне погіршення ситуації в армії в Росії зростає уявлення про невдалий хід війни, що ускладнює вербування контрактників.

До слова, Путін нещодавно підписав закон, який передбачає списання прострочених кредитів для солдатів-контрактників, якщо їхня сума не перевищує 10 мільйонів рублів. За допомогою таких фінансових пільг російська влада стимулює залучення людей до участі у війні проти України.

Загалом же, потенційна примусова мобілізація, як стверджують в ISW, може виявитися менш ефективною та менш популярною, ніж у 2025 році, коли країна-агресорка ще мала певні тактичні просування.

Аналітики також звертають увагу, що основною проблемою для Росії залишається логістика. Українські дрони ускладнюють переміщення підрозділів, підвезення боєприпасів та утримання позицій, а також обмежують можливості перекидання резервів на передову.

Крім того, Росії потрібно не лише компенсувати втрати, а й забезпечувати нові підрозділи, зокрема у сфері безпілотних систем та оборони тилу.

Які останні новини про втрати в окупантів?

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія втратила близько 1 260 110 військових, з них 1 160 – за останню добу. Також знищено 11 956 танків (+1) та 24 625 бойових броньованих машин (+7).

Водночас вранці 27 травня українські сили вгатили по авіабазі "Балтимор" у Воронежі, де дислокується 47-й авіаполк ВКС Росії.

Крім того, під удар потрапило авіаційне підприємство в Таганрозі – ймовірно, 325-й авіаремонтний завод, який займається обслуговуванням літаків Іл-76, Су-25 та частини машин типу "Ан".