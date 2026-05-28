На критически важное препятствие указали аналитики Института изучения войны (ISW).

Актуально Украинские дроны ограничивают способность России перебрасывать войска и запасы на передовую, – ISW

Почему мобилизация не поможет России на фронте?

Кремль традиционно рассчитывает на численное преимущество как ключевую сильную сторону в войне против Украины. В то же время эффективное использование Украиной беспилотников на фронте и удары средней дальности в значительной степени нивелируют это преимущество, нанося российским войскам значительные потери.

Вместе с тем, из-за отсутствия существенных успехов на поле боя, высокие потери и общее ухудшение ситуации в армии в России растет представление о неудачном ходе войны, что затрудняет вербовку контрактников.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

К слову, Путин недавно подписал закон, который предусматривает списание просроченных кредитов для солдат-контрактников, если их сумма не превышает 10 миллионов рублей. С помощью таких финансовых льгот российские власти стимулирует привлечение людей к участию в войне против Украины.

В целом же, потенциальная принудительная мобилизация, как утверждают в ISW, может оказаться менее эффективной и менее популярной, чем в 2025 году, когда страна-агрессор еще имела определенные тактические продвижения.

Аналитики также обращают внимание, что основной проблемой для России остается логистика. Украинские дроны затрудняют перемещение подразделений, подвоз боеприпасов и удержание позиций, а также ограничивают возможности переброски резервов на передовую.

Кроме того, России нужно не только компенсировать потери, но и обеспечивать новые подразделения, в частности в сфере беспилотных систем и обороны тыла.

Какие последние новости о потерях у оккупантов?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия потеряла около 1 260 110 военных, из них 1 160 – за последние сутки. Также уничтожено 11 956 танков (+1) и 24 625 боевых бронированных машин (+7).

В то же время утром 27 мая украинские силы ударили по авиабазе "Балтимор" в Воронеже, где дислоцируется 47-й авиаполк ВКС России.

Кроме того, под удар попало авиационное предприятие в Таганроге – вероятно, 325-й авиаремонтный завод, который занимается обслуживанием самолетов Ил-76, Су-25 и части машин типа "Ан".