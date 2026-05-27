Об этом в интервью 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман, добавив, что в российских семьях стало нормой вести такие разговоры, что целесообразнее сегодня поехать на фронт, потому что это позволяет решить ряд финансовых проблем.

В России "урезали" выплаты контрактникам

Комментируя информацию о том, что российский диктатор согласовал такую инициативу о списании долгов, политтехнолог подчеркнул, что это конечно бонус, но особого поощрения нет, потому что военнообязанный на руки дополнительно не получает по сути ничего. С выплатами сейчас в России дела плохи. Об этом уже говорят даже российские пропагандисты.

Собчак написала о том, как в ряде регионов снизили выплаты. Они упали в 10 раз. Если раньше за то, что гражданин шел воевать, он мог получить сумму 30 тысяч долларов, то теперь это 3 тысячи. Просто нет денег,

– озвучил Шейтельман.

Он объяснил, что в федеральном бюджете России образовался дефицит. За январь – апрель он достиг 5,8 триллиона рублей. Даются в знаки санкции и регулярные удары украинских средств поражения по российским НПЗ.

Но есть еще местные бюджеты и вот там дефицит в разы больше. Денег физически нет, поэтому в России вынуждены сокращать выплаты контрактникам. Губернаторы рассуждают так, что лучше уж получить по шапке за невыполнение плана в пределах рекрутинга, чем отдать последние деньги на "подъемные" и не иметь возможности обеспечить другие региональные расходы.

К чему приведет уменьшение "подъемных"?

Это, как отметил политтехнолог, уменьшит количество россиян, которые будут идти воевать. Одно дело ехать на фронт, зная, что потом будешь обеспечен на долгие годы, получив большую сумму денег, а совсем другое – идти умирать за свою полугодовую зарплату.

Они, кстати, знают, что идут умирать. Если не брать Москву, а другие маленькие города, то там в курсе, что у соседки человек купил ковер или авто, или отремонтировал дом, но при этом не вернулся. Они понимают, что надо отправить кого-то из семьи умирать, сына или мужа, чтобы обеспечить семью. Это стандартная российская практика,

– констатировал Шейтельман.

Но сегодня на фоне существенного урезания денежных выплат за подписание контрактов с минобороны настроения россиян меняются. Ехать на войну за маленькие суммы, которые они и так могут получить на своей работе за несколько месяцев, считают нецелесообразным. Политтехнолог уверен, что количество желающих пополнить российское войско теперь будет уменьшаться.

В России начали активно вручать мобилизационные предписания

Участились случаи, когда военкоматы вызывают российских граждан якобы для уточнения данных, при этом вручают им мобилизационные распоряжения, в которых указывается куда и когда они должны прибыть, если будет объявлена мобилизация. Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что Путин на этот год определенными усилиями наскребет необходимых 100 тысяч контрактников, но уже готовит планы на 2027 год и может прибегнуть к проведению принудительной мобилизации, чтобы обеспечить выполнение весенне-летней кампании в следующем году.

Он констатирует, что рекрутинг уже не приносит желаемых результатов, набрать людей в армию становится все сложнее, и экономическая ситуация в России обостряется. В случае объявления мобилизации Свитан прогнозирует, что врагу удастся собрать до 400 тысяч солдат, а процесс этот может начаться уже этим летом. По его убеждению, принудительно загнанные на войну россияне не смогут качественно вести наступательные операции, потому что в отличие от контрактников (которые получают "подъемные"), эти мобилизованные новобранцы вообще не будут иметь стимула воевать.