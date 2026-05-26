Такая информация все чаще появляется в российских медиа, которые ссылаются на статистические данные.

Что известно об усилении мобилизации в России?

С конца марта 2026 года в стране-агрессоре резко возросло количество поисков, связанных с "мобилизационными предписаниями". В начале апреля интерес к теме достиг пика: пользователи активно искали информацию о сроках действия таких документов, порядок их вручения и особенности оформления.

Похожую тенденцию фиксировали и российские поисковые сервисы. По данным статистики, интерес к теме начал усиливаться еще осенью 2025 года, а зимой и весной 2026-го количество запросов выросло в несколько раз.

Как отмечается, "мобилизационное предписание" оформляется на основании решения призывной комиссии и содержит инструкции относительно действий в случае объявления мобилизации – когда, куда и с чем человек должен прибыть.

Обычно такой документ вклеивают или добавляют к военному билету. По сообщениям, чаще всего эти предписания пытаются вручать резервистам, которых приглашают в военкоматы под предлогом "уточнения данных".

Во время визита им могут предлагать вступление в резерв, подписания контракта или оформления мобилизационного документа.

При этом были и другие случаи, когда у работников крупных компаний изымали военные билеты с последующим вручением повесток и предложением оформить соответствующие предписания.

Один из собеседников издания The Moscow Times утверждает, что военкоматы активнее проверяют граждан и формируют списки людей, которые потенциально могут быть привлечены в армию, называя это подготовкой к возможной более широкой мобилизации.

Как страна-агрессор теряет ресурс на войне?

Неоспоримы потери России, которые наносит украинская армия. По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в 2022 году общие потери российской армии в личном составе достигли примерно 1 357 950 военных, из которых более тысячи – за последние сутки.

Все это – результат эффективных действий Сил обороны. В частности, недавно украинские морские пехотинцы совершили атаку роем FPV-дронов по зданию в Олешках, которое российские военные использовали как пункт работы операторов беспилотников.

Беспилотники вгатили как раз в момент, когда на позицию прибыло подкрепление: оккупанты доставляли технику, топливо и пополняли личный состав. После серии попаданий на объекте возник масштабный пожар, в результате которого сооружение было почти полностью уничтожено. По имеющейся информации, ликвидировано 15 российских военных.

А на Волчанском направлении пограничники тоже ударили по позициям российских сил. Целью стали антенны связи, укрытия, транспорт. Украинские военные также обнаружили и поразили оккупантов во время отдыха в лесополосе.