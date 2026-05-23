Об этом сообщили в телеграмм-канале "Форпост", который создан для освещения актуальной информации о деятельности 34-й отдельной бригады морской пехоты.

Что известно об ударе по пункту дронов в Алешках?

Отмечается, что морские пехотинцы ударили роем FPV-дронов по зданию, которое противник использовал как позицию операторов БпЛА.

При этом украинские беспилотники атаковали именно в тот момент, когда на позиции подвозили технику, топливо, а также происходило пополнение личного состава.

В результате попаданий на месте вспыхнул пожар, здание выгорело, 15 оккупантов – ликвидированы. При этом часть вражеских солдат погибла от обломков, другие же – задохнулись внутри здания.

Военные поделились деталями операции: смотрите видео

Напомним, что на днях СБУ атаковала штаб ФСБ и зенитный комплекс Панцирь-С1 на оккупированной части Херсонщины. По словам президента, среди российских военных есть сотни погибших и раненых.

Какова ситуация на Херсонщине?

На днях сообщалось, что Украина согласовала все необходимые условия для потенциальной эвакуации мирных жителей из временно оккупированных Олешек. Предварительно речь идет примерно о 6 тысячах человек, среди которых около двух сотен детей.

Между тем оккупационная администрация ввела ограничения на движение грузового транспорта на захваченной части Херсонской области вдоль трассы, ведущей в направлении пункта пропуска в Крым.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии для 24 Канала назвал это направление "дорогой смерти" для российской логистики и отметил, что удары по транспортным маршрутам могут сказываться на ситуации на фронте.