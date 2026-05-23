Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что это "дорога смерти" для российских грузовиков. Удары по логистике будут влиять на ситуацию на фронте.

Почему важно бить по логистике врага?

Сергей Братчук рассказал, что по этой трассе российские грузовики будут перемещать имущество военного характера. Также там будут перевозить нефтепродукты. В частности, бензин, дизельное топливо прежде всего для российской армии.

Замысел врага очевиден. Сальдо говорит "стоп" гражданским, только военные машины. Он предупредил нас о том, что все, что будет ехать по этой трассе, имеет военное назначение. Это законная военная цель для Сил обороны,

– объяснил он.

Ранее по сухопутному коридору Джанкой – Таганрог двигались различные автомобили, грузовики с продуктами, товарами другого назначения, очень много военных. Силы обороны выбирали эту военную цель. Надо было точно попасть, чтобы не задеть гражданских, потому что Украина придерживается правил поведения во время войны.

Надеюсь, сегодня эта трасса будет превращена в "дорогу смерти" для российских военных или для тех, кто перевозит военные грузы. Это может непосредственно влиять на линию боевого соприкосновения,

– подчеркнул спикер.

Силы обороны имеют возможности наносить удары по сухопутному коридору. Ведь важно атаковать вражескую логистику.

Взрывы в Крыму: последние новости

В ночь на 17 мая Крым был под массированным ударом. Атака началась еще вечером 16 мая. Взрывы раздавались в разных районах Крыма. В частности, возле Балаклавской ТЭС, аэродромов в Каче, Бельбеке и Саках.

Известно, что часть Балаклавы и Севастополя осталась без света. В районе мыса Фиолент в Севастополе прозвучало 10 взрывов. Также громко было в Балаклаве, Казачьей бухте, Бахчисарайском районе, Инкермане и на Арабатской стрелке. Под ударом могли оказаться военные объекты и системы ПВО, которые прикрывали Балаклавскую ТЭС.

Впоследствии в СБУ заявили, что Украина ударила по аэродрому Бельбек. Был поражен зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, система управления БПЛА "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост", пункт передачи данных "земля – воздух", диспетчерская вышка и ангар на аэродроме.